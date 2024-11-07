Приказал разрушить украинское наследие: СБУ заочно обвинила генерала РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис Генерального прокурора объявили подозрение российскому генералу за приказ на обстрел, повредивший Национальный музей Григория Сковороды. По данным следствия, 6 мая 2022 года генерал-майор Денис Кульш, командир авиационной дивизии ВВС РФ, приказал нанести ракетный удар по музею в Харьковской области.

СБУ объявила подозрение генералу РФ за удар по музею

По официальной информации, удар был совершен истребителем Су-35С, выпустившим по музею противокорабельную ракету Х-35. Взрыв фактически уничтожил музей, а охранник получил тяжелые ранения.

Кульша обвиняют в нарушении законов войны – он и его подчиненные неоднократно наносили удары по гражданским объектам Харьковщины, приводя к разрушениям и жертвам среди местных жителей, включая детей. Следователи СБУ собрали достаточно доказательств, чтобы заочно выдвинуть ему подозрение в военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

В июле подозрение в подобных преступлениях было выдвинуто еще одному офицеру РФ – полковнику Ивану Панченко, непосредственно руководившему ударом по музею Сковороды.

“В настоящее время продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать военных преступников страны-агрессора. Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора”, — об этом сообщили в СБУ.

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