Приехали на вызов и натолкнулись на растяжку: киевлянин хотел взорвать наряд полиции

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Недилько Ксения
Служба безопасности и Национальная полиция задержали российского агента, который по заказу вражеских спецслужб совершил теракт в центре Киева 17 ноября этого года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.
Иллюстративное фото
В тот день наряд полиции прибыл по вызову о домашнем насилии в многоквартирном доме в Печерском районе столицы.
При попытке правоохранителей зайти в дом на входе в помещение сработала так называемая "растяжка" с гранатой Ф-1.
Как оказалось, в квартире никто не проживал, а "звонок" женским голосом на линию 102 был фейком, чтобы заманить в ловушку и убить полицейских.
По материалам СБУ этот теракт был спланирован российскими спецслужбами. Для его выполнения они дистанционно привлекли 43-летнего жителя Киевщины, который уже 6 раз отбывал наказание за разбой, кражи и бегство из тюрьмы.
Перед установкой растяжки агент выполнил тестовое задание: поджег релейный шкаф Укрзализныци в окрестностях столицы и направил соответствующие видео куратору.
После этого рецидивист получил пошаговую инструкцию по совершению теракта против украинских правоохранителей.
Злоумышленник арендовал квартиру в центре Киева, установил там растяжку с боевой гранатой, а также видеокамеры, которые должны были фиксировать подрыв в режиме реального времени.
По результатам профессиональных действий полиции при взрыве никто не пострадал. Вскоре стражи порядка задержали фигуранта "по горячим следам".
Во время обысков в квартире задержанного изъяты мобильный телефон, сим-карты и одежда с поличным.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области во взаимодействии с Департаментом контрразведки и совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
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