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Приехали на вызов и натолкнулись на растяжку: киевлянин хотел взорвать наряд полиции

СБУ и Нацполиция задержали агента российских спецслужб, пытавшегося взорвать наряд полиции в центре Киева

сегодня, 10:46
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Недилько Ксения

Служба безопасности и Национальная полиция задержали российского агента, который по заказу вражеских спецслужб совершил теракт в центре Киева 17 ноября этого года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Приехали на вызов и натолкнулись на растяжку: киевлянин хотел взорвать наряд полиции

Иллюстративное фото

В тот день наряд полиции прибыл по вызову о домашнем насилии в многоквартирном доме в Печерском районе столицы.

При попытке правоохранителей зайти в дом на входе в помещение сработала так называемая "растяжка" с гранатой Ф-1.

Как оказалось, в квартире никто не проживал, а "звонок" женским голосом на линию 102 был фейком, чтобы заманить в ловушку и убить полицейских.

По материалам СБУ этот теракт был спланирован российскими спецслужбами. Для его выполнения они дистанционно привлекли 43-летнего жителя Киевщины, который уже 6 раз отбывал наказание за разбой, кражи и бегство из тюрьмы.

Перед установкой растяжки агент выполнил тестовое задание: поджег релейный шкаф Укрзализныци в окрестностях столицы и направил соответствующие видео куратору.

После этого рецидивист получил пошаговую инструкцию по совершению теракта против украинских правоохранителей.

Злоумышленник арендовал квартиру в центре Киева, установил там растяжку с боевой гранатой, а также видеокамеры, которые должны были фиксировать подрыв в режиме реального времени.

По результатам профессиональных действий полиции при взрыве никто не пострадал. Вскоре стражи порядка задержали фигуранта "по горячим следам".

Во время обысков в квартире задержанного изъяты мобильный телефон, сим-карты и одежда с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области во взаимодействии с Департаментом контрразведки и совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Приехали на вызов и натолкнулись на растяжку: киевлянин хотел взорвать наряд полиции - фото 2



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