В Киеве будут больше уделять внимания "громким" водителям, развлекающимся на улицах столицы в вечернее время, пугая звуками, похожими на "шахеды" и стрельбу, и так напуганных обстрелами людей. Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

В Киеве предупредили «дрифтеров»: что будет водителям, пугающим людей громкими звуками

Он отметил, что пока столица приходит в себя от массированного удара 17 июня, "дрифтеры" и гонщики с "прямотоками" на дорогих автомобилях не дают покоя горожанам.

"Каждый день подобное вынуждены видеть и слышать наши дети, гражданские люди и многие военные, которые вернулись с фронта и очень остро реагируют на любые громкие звуки. Для них это очень сильный триггер. Потому это просто недопустимо. Такому поведению нет быть места в столице и по всей стране, которая ежедневно борется за право на выживание", — подчеркнул руководитель ГВА.

По его словам, еще с первых обращений военная администрация начала прорабатывать действенные механизмы борьбы с "дрифтерами" и водителями авто и мотоциклов с "прямым выхлопом", в том числе на законодательном уровне. Уже есть несколько вариантов комплексного решения, на реализацию которых нужно время.

" Также готовлю обращение в патрульную полицию, чтобы усилить внимание к случаям дерзкого поведения на дороге" , – подчеркнул Ткаченко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Киеве завершилась поисковая операция, которая длилась более 39 часов. Вчера в 19:20 спасатели завершили поисковые работы. Продолжается разбор конструкций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию министра внутренних дел Игоря Клименко.

"К сожалению, только на этой локации из-под завалов извлекли тела 23 погибших. Всего в столице в результате российских обстрелов 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это не просто трагедия одной семьи — это боль", — отметил министр.

Всего к ликвидации последствий привлекли более 400 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники. Работала специализированная аварийно-спасательная и инженерная техника, работали беспилотники, поисковики с собаками.

ГСЧСники спасли из-под завалов 2 человека, еще около 50 удалось деблокировать из квартир и подъездов. На месте работали группы психологов – более 220 человек получили неотложную психологическую помощь.