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Пожизненное заключение вместо 150 долларов: за что жители Киевщины могут получить суровое наказание

Жители Киевщины за 150 долларов устраивали поджоги: подробности

сегодня, 15:05
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Кречмаровская Наталия

В Киевской области местные жители совершили несколько поджогов по заказу куратора из РФ. За это им обещали вознаграждение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской областной прокуратуры.

Пожизненное заключение вместо 150 долларов: за что жители Киевщины могут получить суровое наказание

Фото Киевской областной прокуратуры

Двум лицам сообщили о подозрении в совершении с целью ослабления государства поджога, направленного на разрушение или повреждение объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 2 ст. 113 УК Украины).

В ходе расследования дела было установлено, что двое жителей Киевщины в октябре 2024 года решили осуществить поджог и вывести из строя релейный шкаф, расположенный на железнодорожной станции Мотовиловка Фастовского района. Заказы подозреваемые получили через Telegram. За преступные действия им пообещали заплатить по 150 долларов.

“Мужчины заранее приобрели легковоспламеняющуюся жидкость и 7 октября 2024 подожгли релейный шкаф, в результате чего произошло его возгорание. В последствии сняли свои преступные действия на телефон и отправили видео заказчику”, — сообщили в прокуратуре.

Следствие также установило, что 19 октября 2024 один из указанных мужчин поджег отделение АО "Укрпочта", которое находится в селе Мотовиловка Фастовского района. Его задержали при совершении преступления в порядке ст. 208 УПК РФ.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

"За совершенное поджигателям грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное заключение, с конфискацией имущества", — отметили в областной прокуратуре.

Пожизненное заключение вместо 150 долларов: за что жители Киевщины могут получить суровое наказание - фото 2
Пожизненное заключение вместо 150 долларов: за что жители Киевщины могут получить суровое наказание - фото 3
Пожизненное заключение вместо 150 долларов: за что жители Киевщины могут получить суровое наказание - фото 4


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Ивано-Франковске поджигали военные автомобили.



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Источник: https://kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=372851
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