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Пожароопасный товар продают в Киевской области: что не советуют покупать

Какой удлинитель не советуют покупать и чем он опасен

сегодня, 19:35
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Кречмаровская Наталия

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области проверили востребованный товар и выяснили, соответствует ли он утвержденным параметрам, сообщает портал "Комментарии".

Пожароопасный товар продают в Киевской области: что не советуют покупать

Иллюстративное фото

Проверили удлинитель 2гн/3м2 сторон. 3м., модель: 283, штриховой код: 2400001608713, производитель: Китай.

Экспертиза (испытание) указанного товара была проведена в испытательной лаборатории ГП "Укрметртестстандарт", аккредитованной на право проведения таких работ Национальным органом по аккредитации.

"По результатам проведенных испытаний установлено, что в данном изделии не обеспечена соответствующая защита от опасности перегрева и пожара, вызванных прямым электрическим контактом. Также отсутствует инструкция о безопасности и маркировке, которая должна быть четкой и понятной и составленной в соответствии с требованиями закона о порядке применения языков”, — сообщили в службе.

В службе также отметили, чтобы предотвратить распространение опасного товара его изъяли из обращения.


Пожароопасный товар продают в Киевской области: что не советуют покупать - фото 2


"Главное управление предлагает потребителям для безопасности при покупке электрических приборов обращать особое внимание на их качество и надежность", — обратились к потребителям в службе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что зарядные устройства для подзарядки гаджетов — приборы, которыми большинство граждан пользуются постоянно. Однако не все устройства могут быть безопасны. В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киевской области проверили зарядные устройства и обнаружили опасность. Узнать подробнее, что не стоит покупать в целях безопасности, можно по ссылке.




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Источник: https://dpssko.gov.ua/blog/2024/10/30/%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D1%96-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5/
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