Популярный напиток массово подделывали в Киевской области: где продавали подделку

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Кречмаровская Наталия
В Киевской области была обнаружена и ликвидирована деятельность подпольного цеха по производству кофе известных мировых брендов.
Иллюстративное фото
В Киевской областной прокуратуре пояснили, что, по данным следствия, организовал незаконную деятельность житель области. Мужчина вместе с сообщниками наладил производство и сбыт поддельной кофейной продукции в складских помещениях. Распространял продукцию под видом оригинальной оптовыми и розничными партиями через сеть интернет, пункты розничной торговли и местные рынки. При этом у мужчины не было никаких договоров, разрешительных документов и лицензий на использование популярных торговых марок.
Отмечается, что ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет около 20 млн грн.
Напомним, что в Одессе, как писал портал "Комментарии", обнаружили цех, где шили одежду под известные бренды. В Бюро экономической безопасности отметили, что детективы разоблачили группу лиц, организовавших деятельность незаконных цехов и магазина, в которых шили и продавали одежду под торговыми марками всемирно известных брендов.
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