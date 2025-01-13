Популярный напиток массово подделывали в Киевской области: где продавали подделку

В Киевской области была обнаружена и ликвидирована деятельность подпольного цеха по производству кофе известных мировых брендов.

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В Киевской областной прокуратуре пояснили, что, по данным следствия, организовал незаконную деятельность житель области. Мужчина вместе с сообщниками наладил производство и сбыт поддельной кофейной продукции в складских помещениях. Распространял продукцию под видом оригинальной оптовыми и розничными партиями через сеть интернет, пункты розничной торговли и местные рынки. При этом у мужчины не было никаких договоров, разрешительных документов и лицензий на использование популярных торговых марок.

"По результатам проведенных обысков изъято: оборудование для изготовления, обработки и фасовки кофейной продукции, а также полиграфическое оборудование; более 4,5 тысяч упаковок фальсифицированного кофе; почти 140 мешков кофейной продукции без маркировки; 4 автомобиля премиум-класса и два грузовика общей стоимостью 8 млн грн; наличные денежные средства суммой около 70 тыс. долларов США; компьютерная техника, мобильные телефоны, документация и черновые записи”, — отметили в прокуратуре.

Отмечается, что ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет около 20 млн грн.

"После получения заключения судебной экспертизы в сфере интеллектуальной собственности будет решен вопрос по поводу сообщения о подозрении организаторам преступной схемы", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Одессе, как писал портал "Комментарии", обнаружили цех, где шили одежду под известные бренды. В Бюро экономической безопасности отметили, что детективы разоблачили группу лиц, организовавших деятельность незаконных цехов и магазина, в которых шили и продавали одежду под торговыми марками всемирно известных брендов.



