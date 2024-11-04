Погиб депутат Киевского городского совета: что известно

В медиа распространяется информация, что в Одесской области погиб депутат Киевского городского совета, заместитель председателя постоянной комиссии по транспорту, связи и рекламе Сергей Мамоян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Суспільне".

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Несколько медиа утверждали, что Мамоян мог погибнуть в ДТП в Одесской области, однако фактические подтверждения этого пока отсутствуют. Сергей Мамоян мог погибнуть в ДТП, которое произошло вчера в Одесской области.

По информации полиции, на переднем сиденье была 52-летняя женщина и еще двое пассажиров 51 и 55 лет. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, машина опрокинулась и загорелась. 52-летняя женщина вместе с водителем погибли на месте. Остальные пассажиры сейчас в больнице с травмами.

На официальном портале Киевского городского совета сообщается, что Сергей Мамоян погиб в воскресенье, 3 ноября, однако о подробностях гибели не сообщается.











"Сергей Мамоян в статусе депутата Киевского городского совета, члена постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы всегда работал на благо города и его жителей. Он решительно отстаивал интересы громады, поддерживал развитие инфраструктуры и вместе с единомышленниками работал над тем, чтобы Киев стал настоящей европейской столицей. К сожалению, жизнь бывает несправедливой и уносит людей на взлете их сил”, — говорится в официальном сообщении Киевского городского совета.

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