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Погиб депутат Киевского городского совета: что известно

Медиа сообщили о гибели депутата Киевсовета Сергея Мамояна

сегодня, 15:10
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Кречмаровская Наталия

В медиа распространяется информация, что в Одесской области погиб депутат Киевского городского совета, заместитель председателя постоянной комиссии по транспорту, связи и рекламе Сергей Мамоян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Суспільне".

Погиб депутат Киевского городского совета: что известно

Иллюстративное фото

Несколько медиа утверждали, что Мамоян мог погибнуть в ДТП в Одесской области, однако фактические подтверждения этого пока отсутствуют. Сергей Мамоян мог погибнуть в ДТП, которое произошло вчера в Одесской области.

По информации полиции, на переднем сиденье была 52-летняя женщина и еще двое пассажиров 51 и 55 лет. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, машина опрокинулась и загорелась. 52-летняя женщина вместе с водителем погибли на месте. Остальные пассажиры сейчас в больнице с травмами.

На официальном портале Киевского городского совета сообщается, что Сергей Мамоян погиб в воскресенье, 3 ноября, однако о подробностях гибели не сообщается.


Погиб депутат Киевского городского совета: что известно - фото 2



"Сергей Мамоян в статусе депутата Киевского городского совета, члена постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы всегда работал на благо города и его жителей. Он решительно отстаивал интересы громады, поддерживал развитие инфраструктуры и вместе с единомышленниками работал над тем, чтобы Киев стал настоящей европейской столицей. К сожалению, жизнь бывает несправедливой и уносит людей на взлете их сил”, — говорится в официальном сообщении Киевского городского совета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как в Киеве готовятся к значительному ухудшению погодных условий и снегопадов. Что происходит перед зимой в столице, читайте подробнее по ссылке.




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Источник: https://suspilne.media/kyiv/872359-zaginuv-deputat-kiivradi-sergij-mamoan/
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