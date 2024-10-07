Поезд из Одессы до Киева изменит свой маршрут: где придется сделать пересадку

Поезд №148/147 Одесса — Киев отправлением из Одессы с 22 октября по 3 декабря, отправлением из Киева с 23 октября по 4 декабря будет следовать измененным маршрутом — в обход Черкасс, Золотоноши, Гребенки и Борисполя. Это связано с ремонтными работами на железной дороге в пределах Черкасской области, сообщают в Укрзализныце.

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В этот период пассажиры, которые планируют следовать из Одессы в Черкассы, смогут пересесть на станции Им. Т.Шевченко из поезда №148/147 на пригородный поезд №6022 Им.Т.Шевченко — Черкассы, в обратную сторону пассажиры из Черкасс смогут путешествовать на пригородном поезде № 6029 Черкассы — Им.Т.Шевченко и осуществить пересадку на рейс №147/148 в Одессу.

Пассажиры, которые планируют ехать из Гребенки и Борисполя в Одессу, смогут воспользоваться пересадкой на станции Киев-Пас из пригородного поезда №6819 Гребенка — Киев на поезд №105 в Одессу, в обратную сторону пассажиры могут добраться до Киева поездом №106 с последующей пересадкой на поезд №6804 Киев — Гребенка.

Пассажирам, следующим из Одессы в Киев и обратно следует знать, что прибытие в Киев изменится и будет в 09:10. Обратно поезд будет отправляться из Киева в 16:55, прибывая в Одессу без изменений – в 08:34.

Завершение ремонтов и возвращение к предыдущим графикам и маршрутам ожидается 5 декабря из Одессы и с 6 декабря — из Киева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Военизированная охрана напилась и подралась в поезде: в Укрзализныце отреагировали

Пьяную и избитую военизированную охрану "Укрзализныци" пассажиры увидели в поезде, где сняли видео, распространившееся соцсетями, информирует портал "Комментарии".

По словам очевидца, охранники подрались друг с другом. Полиция сняла их с поезда на станции в Стрые. Работники филиала "Ведомственная военизированная охрана", допустившие позорный инцидент в поезде №43/44 Черкассы – Ивано-Франковск, немедленно будут уволены, сообщили в "Укрзализныце" после распространения данного видео.