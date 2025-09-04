Подросток направил пистолет на полицейского: чем закончилась история

Рубрики
Печерский районный суд столицы объявил приговор по делу 20-летнего молодого человека, который в январе этого года устроил опасный инцидент на станции метро "Хрещатик". За хулиганские действия и угрозы правоохранителям он проведет за решеткой четыре с половиной года.
Угрожал полицейскому
Событие произошло вечером, когда парень в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, придирался к пассажирам и ругался. На замечания полицейских метрополитена он не отреагировал, вытащил травматический пистолет и направил его на одного из правоохранителей, угрожая применить оружие.
Полицейские вместе с небезразличными гражданами смогли остановить нарушителя. Во время задержания он оказывал активное сопротивление и успел нанести одному из сержантов телесные повреждения.
Выяснилось, что мужчина уроженец Кировоградской области и уже имел проблемы с законом. Ранее он был приговорен к двум годам тюрьмы за незаконное завладение транспортным средством, но вышел на свободу условно-досрочно.
Следователи полиции метрополитена предъявили ему подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 345 — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, и ч. 4 ст. 296 – хулиганство. Все время расследования он находился под стражей.
Теперь суд признал его виновным в совершенных преступлениях и принял решение о наказании — четыре с половиной года лишения свободы.
Правоохранители отмечают: любые проявления агрессии или угроз в адрес полиции будут иметь реальные последствия, а рецидивисты понесут еще более суровое наказание.