logo

BTC/USD

109847

ETH/USD

4275.98

USD/UAH

41.35

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Подросток направил пистолет на полицейского: чем закончилась история
commentss НОВОСТИ Все новости

Подросток направил пистолет на полицейского: чем закончилась история

В Киеве подростка приговорили к четырем с половиной годам заключения за угрозы полицейским в метро

4 сентября 2025, 17:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Печерский районный суд столицы объявил приговор по делу 20-летнего молодого человека, который в январе этого года устроил опасный инцидент на станции метро "Хрещатик". За хулиганские действия и угрозы правоохранителям он проведет за решеткой четыре с половиной года.

Подросток направил пистолет на полицейского: чем закончилась история

Угрожал полицейскому

Событие произошло вечером, когда парень в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, придирался к пассажирам и ругался. На замечания полицейских метрополитена он не отреагировал, вытащил травматический пистолет и направил его на одного из правоохранителей, угрожая применить оружие.

Полицейские вместе с небезразличными гражданами смогли остановить нарушителя. Во время задержания он оказывал активное сопротивление и успел нанести одному из сержантов телесные повреждения.

Выяснилось, что мужчина уроженец Кировоградской области и уже имел проблемы с законом. Ранее он был приговорен к двум годам тюрьмы за незаконное завладение транспортным средством, но вышел на свободу условно-досрочно.

Следователи полиции метрополитена предъявили ему подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 345 — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, и ч. 4 ст. 296 – хулиганство. Все время расследования он находился под стражей.

Теперь суд признал его виновным в совершенных преступлениях и принял решение о наказании — четыре с половиной года лишения свободы.

Правоохранители отмечают: любые проявления агрессии или угроз в адрес полиции будут иметь реальные последствия, а рецидивисты понесут еще более суровое наказание.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в это воскресенье состоится одно из самых масштабных астрономических явлений – полное лунное затмение. Его смогут наблюдать около 7 миллиардов человек в разных уголках мира – от Океании до восточного побережья Америки. Луна постепенно исчезнет в тени Земли, а затем приобретет характерный красный оттенок. Именно поэтому такое явление называют "кровавым луной".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/chotyry-z-polovynoiu-roky-provede-za-gratamy-cholovik-iakyi-u-stolychnii-pidzemtsi-pohrozhuvav-politseiskym-zbroieiu-ta-vdaryv-pravookhorontsia
Теги:

Новости

Все новости