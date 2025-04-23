Под Киевом россияне атаковали гостинично-ресторанный комплекс

Сегодня ночью оккупанты группами БпЛА атаковали Киевщину, Харьковщину, Одесщину и Полтавщину, а также другие области.

Последствия атаки "шахедов" на Киевщине. Фото: ГСЧС

В результате российской атаки на Киевскую область в Броварском районе в результате падения обломков вражеского БпЛА возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе: горели два отдельно стоящих здания.

Пожарные погасили пламя. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 23 апреля российские оккупационные войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате удара пострадали гражданские объекты в пригороде Одессы, возникли пожары, есть пострадавшие.

Также была атакована Полтава. Три человека травмированы. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

"Полтавскую общину атаковали вражеские БПЛА. По состоянию на 00:10 есть сообщения о попадании по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы", — сообщил глава Полтавской области. Позже спасатели сообщили о троих травмированных людях.

В Харькове из-за вражеской дроновой атаки этой ночью, 23 апреля, зафиксировано попадание в одном из районов города. В результате обстрела произошел сильный пожар. Как сообщает портал "Комментарии", эту информацию у себя в Telegram-канале подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

Мэр города отметил, что зафиксировано шесть ударов по Харькову. Он также уточнил, что, по предварительной информации, все попадания из-за атаки БПЛА противника произошли в Новобаварском районе Харькова.