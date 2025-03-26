Почти 90-е: в Киеве в результате стрельбы тяжело раненный мужчина (ФОТО)

В Оболонском районе Киева произошла стрельба. В полиции Киева сообщили, что в результате стрельбы ранения получил местный житель — его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото Нацполиции

Как сообщили в полиции, в среду, 26 марта, в 14:35 стражи порядка получили сообщение о чрезвычайной ситуации, которая произошла по улице Иорданской. Так неизвестный произвел несколько выстрелов в местного жителя. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Приехав на место вызова, полицейские обнаружили 48-летнего потерпевшего с ранениями головы. Мужчину медики госпитализировали в тяжелом состоянии. Во время осмотра происшествия правоохранители обнаружили стреляные гильзы.

"В городе была введена специальная полицейская операция и на поиски злоумышленника ориентировали все наряды полиции. В результате проведенных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль нападающего и задержали стрелка. Им оказался 52-летний киевлянин, с ним продолжаются следственные действия", — сообщили в полиции.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Мотивы и все обстоятельства происшествия выясняются.

Учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко прояснил ситуацию, отметив, что в Киеве стреляли в председателя правления ОСМД. По его словам, между мужчинами произошел конфликт, житель достал пистолет и произвел выстрел в голову ОСМД.

"Это и результат реформ в жилищном секторе, чтобы там не говорили о криминогенности... Работа с людьми — это огромная психофизиологическая нагрузка, и уметь это делать (работать с людьми) нужно учить. А если это бросить на самотек, то время от времени и будут стрелять или бить друг друга — глава ОСМД и совладельцы, как это происходит".









Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", проверят, на какие проекты тратили бюджетные средства.