Почти 90-е: в Киеве в результате стрельбы тяжело раненный мужчина (ФОТО)

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Кречмаровская Наталия
В Оболонском районе Киева произошла стрельба. В полиции Киева сообщили, что в результате стрельбы ранения получил местный житель — его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Фото Нацполиции
Как сообщили в полиции, в среду, 26 марта, в 14:35 стражи порядка получили сообщение о чрезвычайной ситуации, которая произошла по улице Иорданской. Так неизвестный произвел несколько выстрелов в местного жителя. Злоумышленник скрылся с места происшествия.
Приехав на место вызова, полицейские обнаружили 48-летнего потерпевшего с ранениями головы. Мужчину медики госпитализировали в тяжелом состоянии. Во время осмотра происшествия правоохранители обнаружили стреляные гильзы.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Мотивы и все обстоятельства происшествия выясняются.
Учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко прояснил ситуацию, отметив, что в Киеве стреляли в председателя правления ОСМД. По его словам, между мужчинами произошел конфликт, житель достал пистолет и произвел выстрел в голову ОСМД.
Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", проверят, на какие проекты тратили бюджетные средства.
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