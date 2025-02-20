Пирятинец пытался переправить в США зубы мамонтов (ФОТО)

Киевские таможенники предотвратили незаконную пересылку из Украины в США зубов мамонтов, млекопитающих, которые вымерли несколько сотен тысяч лет назад. Эти палеонтологические образцы обладают культурной и научной ценностью. Переслать их пытались в международной почтовой отправке под видом "креативных художественных заготовок" стоимостью $10. Об этом сообщает Киевская таможня, пишет портал "Комментарии".

Зубы мамонта. Фото: Киевская таможня

Шесть тяжелых декоративных пластинок непонятного происхождения таможенники обнаружили в одной из посылок во время таможенного контроля международных почтовых отправлений. Следовало почтовое отправление с Полтавщины, г. Пирятина в США. Находку таможенники направили на экспертизу.

" По определению экспертов Национального научно-естественного музея, находившиеся в посылке пластины – ничто иное, как два коренных зуба двух разных мамутов. Специалисты предполагают, что животным, которым принадлежали зубы, было 15 и 50 лет. Жили они в эпоху плейстоцена (до палеолита), то есть 305 тысяч – 130 тысяч лет назад", – отмечают на таможне.

Каждый зуб разрезан по горизонтали на три части, все элементы декорированы смолой. После этих вмешательств данные образцы потеряли природный цемент, а также корни.

По заключению специалистов, находки этих зубов ценны для исследования видового разнообразия мамонтов в плейстоцене Украины. Эти образцы не часто встречаются и обладают культурной, научной, музейной и образовательной ценностью.

Культурные ценности изъяты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что золота на 6 млн гривен обнаружили пограничники в новом пункте пропуска "Нижанковичи". Всего общая погранично-таможенная группа обнаружила около 1,5 кг золота. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины