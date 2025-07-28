Песочная афера: чиновницу поймали на горячем

В Киеве прокуратура сообщила о подозрении заместителя начальника отдела мостов и путепроводов коммунальной корпорации "Киевавтодор". Речь идет о вероятном завышении стоимости стройматериалов во время противоаварийных работ на мосту Метро через Днепр.

В Киеве разоблачили новую схему разворовывания бюджета

По данным следствия, чиновница согласовала закупку песка по завышенной цене, в результате чего бюджет понес убытки более чем на 900 тысяч гривен. Материалы закупались для проведения ремонтных работ, однако их реальная стоимость оказалась значительно ниже.

Женщину уже задержали. Ей инкриминируют растрату бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). В случае доказательства вины ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении экспрезиденту известного украинского авиаперевозчика, связанного с одним из отечественных олигархов. По данным следствия, компания арендовала самолеты у кипрской фирмы, но вместо уплаты 10% налога на прибыль иностранной компании применила льготную ставку 0%, ссылаясь на соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром.

Детективы установили, что такие налоговые льготы были применены незаконно, условия договоров не давали оснований для снижения ставки. В результате в бюджет не поступило более 164,5 млн. грн. Подозрение объявили по статьям об умышленном уклонении от налогов и служебном подлоге. По версии следствия, к схеме могли быть причастны главный бухгалтер и другие фигуранты, контролировавшие как украинскую, так и кипрскую компании.

