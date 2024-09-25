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Первые повестки по почте уже получают киевляне (ФОТО)

Сколько дней отведено на посещение ТЦК при получении повестки по почте

сегодня, 09:42
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Кречмаровская Наталия

Киевляне начали получать повестки по почте. Соответствующие фото появились в сети Интернет, сообщает портал "Комментарии".

Первые повестки по почте уже получают киевляне (ФОТО)

Повестка. Фото из открытых источников

Первые повестки по почте уже получают киевляне (ФОТО) - фото 2
Первые повестки по почте уже получают киевляне (ФОТО) - фото 3

Это новая практика приглашения военнообязанных в ТЦК. Первые повестки "Укрпочта" получила 17 сентября. Из всех ТЦК повестки, подписанные электронными подписями их начальников, автоматически поступили на серверы "Укрпочты". В общей сложности почтовый оператор получил около 6 тысяч повесток о вызове военнообязанных в ТЦК. При этом на кого именно формировать повестки выбирали не в местных ТЦК.

Повестки, сгенерированные Реестром военнообязанных и подписанные электронными подписями начальников территориальных центров комплектования ВСУ. Там размещен специальный QR-код подтверждения.

На явку в ТЦК предоставлено 14 дней. Следует отметить, что по закону о мобилизации, вступившем в силу в мае, повестка считается врученной в случае: получения почтового отправления лицом;

  • отказа получить почтовую отправку;

  • отсутствия лица по адресу места жительства, уведомленному этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

  • отсутствия лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.

В случае неявки по повестке предусмотрена административная ответственность, при этом нарушителей в ТЦК будет принудительно доставлять полиция на основании обращений соответствующих ТЦК, в порядке, определенном статьями 259, 261 и 262 КУоАП.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца года будет напечатано 900 тысяч повесток. На это Кабмин выделил 71 820 000 гривен.




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