Первые повестки по почте уже получают киевляне (ФОТО)

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Кречмаровская Наталия
Киевляне начали получать повестки по почте. Соответствующие фото появились в сети Интернет, сообщает портал "Комментарии".
Повестка. Фото из открытых источников
Это новая практика приглашения военнообязанных в ТЦК. Первые повестки "Укрпочта" получила 17 сентября. Из всех ТЦК повестки, подписанные электронными подписями их начальников, автоматически поступили на серверы "Укрпочты". В общей сложности почтовый оператор получил около 6 тысяч повесток о вызове военнообязанных в ТЦК. При этом на кого именно формировать повестки выбирали не в местных ТЦК.
Повестки, сгенерированные Реестром военнообязанных и подписанные электронными подписями начальников территориальных центров комплектования ВСУ. Там размещен специальный QR-код подтверждения.
На явку в ТЦК предоставлено 14 дней. Следует отметить, что по закону о мобилизации, вступившем в силу в мае, повестка считается врученной в случае: получения почтового отправления лицом;
отказа получить почтовую отправку;
отсутствия лица по адресу места жительства, уведомленному этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;
отсутствия лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.
В случае неявки по повестке предусмотрена административная ответственность, при этом нарушителей в ТЦК будет принудительно доставлять полиция на основании обращений соответствующих ТЦК, в порядке, определенном статьями 259, 261 и 262 КУоАП.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца года будет напечатано 900 тысяч повесток. На это Кабмин выделил 71 820 000 гривен.
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