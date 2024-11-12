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Патрульная стала призером чемпионата по бодибилдингу (ФОТО)

Киевская патрульная завоевала бронзу на чемпионате по бодибилдингу

сегодня, 16:49
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Недилько Ксения

Вчера во Львове состоялся Открытый чемпионат Украины по бодибилдингу WABBA 2024. Участие в нем приняла инспектор патрульной полиции Киева Элизабет Мазур. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Патрульной полиции Киева.

Патрульная стала призером чемпионата по бодибилдингу (ФОТО)

Патрульная из Киева. Фото: Патрульная полиция Киева

Для Элизабет это был дебют в профессиональных соревнованиях, ведь заниматься этим видом спорта она начала летом этого года. Несмотря на высокую конкуренцию, полицейская завоевала бронзу в номинации "фитнес-бикини".

Соревнования по бодибилдингу и фитнесу — конкурсы атлетической красоты, где, кроме внешности, оцениваются физическая форма и уровень подготовки спортсменов.

Несмотря на плотный график службы Элизабет постоянно тренируется и повышает свой профессиональный уровень.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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Патрульная стала призером чемпионата по бодибилдингу (ФОТО) - фото 2



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