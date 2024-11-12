Патрульная стала призером чемпионата по бодибилдингу (ФОТО)

Вчера во Львове состоялся Открытый чемпионат Украины по бодибилдингу WABBA 2024. Участие в нем приняла инспектор патрульной полиции Киева Элизабет Мазур. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Патрульной полиции Киева.

Патрульная из Киева. Фото: Патрульная полиция Киева

Для Элизабет это был дебют в профессиональных соревнованиях, ведь заниматься этим видом спорта она начала летом этого года. Несмотря на высокую конкуренцию, полицейская завоевала бронзу в номинации "фитнес-бикини".

Соревнования по бодибилдингу и фитнесу — конкурсы атлетической красоты, где, кроме внешности, оцениваются физическая форма и уровень подготовки спортсменов.

Несмотря на плотный график службы Элизабет постоянно тренируется и повышает свой профессиональный уровень.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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