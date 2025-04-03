logo

BTC/USD

81961.55

ETH/USD

1777.88

LTC/USD

81.77

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Пассажир попал под поезд в столичном метро: некоторые станции закрыли (ОБНОВЛЕНО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Пассажир попал под поезд в столичном метро: некоторые станции закрыли (ОБНОВЛЕНО)

В столичном метрополитене не работает несколько станций "синей" ветки

сегодня, 18:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Киевском метрополитене произошел трагический случай – пассажир попал под поезд на станции "Контрактовая площадь".

Пассажир попал под поезд в столичном метро: некоторые станции закрыли (ОБНОВЛЕНО)

Фото из открытых источников

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что из-за трагического случая "синяя" линия метро: станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко" закрыты на вход для пассажиров

Движение поездов на линии организовано от станции "Теремки" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Оболонь" до станции "Героев Днепра", — говорится в сообщении Киевской городской госадминистрации.

В КГГА отметили, что на место происшествия вызвали медиков и правоохранителей.

"Об изменениях и возобновлении движения сообщим дополнительно", — предупредили в КГГА.

В КГГА по состоянию на 18:37 сообщили, что движение поездов "синей" линии метро возобновлено в обычном режиме.

"Все станции работают на вход и выход для пассажиров. Пассажир жив. Обстоятельства случая выясняют правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Напомним, что в столице, как писал портал "Комментарии", в выходные, 5 и 6 апреля, будут действовать изменения в работе Киевского метрополитена. В Киевской городской государственной администрации предупредили, что будут закрыты наземные станции метро от "Лесной" до "Днепра". Ограничения вводятся для безопасности граждан.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объяснили, что в эти выходные будут демонтировать балки пролетных строений на Дарницком путепроводе. Из-за проведения ремонтных работ будут изменены условия работы метро. Отмечается, что поезда метрополитена будут курсировать между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" в соответствии с графиком движения выходного дня. Режим работы всех других станций метро и пересадочных узлов остается неизменным.

Для удобства пассажиров организуют дублирующий маршрут наземного транспорта и увеличение количества транспорта на некоторых маршрутах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/KyivCityOfficial/12996
Теги:

Новости

Все новости