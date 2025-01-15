Парня, громко слушавшего музыку в маршрутке, порезали бритвой

Несовершеннолетний, находясь в салоне транспортного средства, включил портативную колонку и не реагировал на замечания пассажиров. Во время дальнейшего конфликта 53-летний мужчина ударил юношу парикмахерской бритвой, причинив ему резаную рану лица. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

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Полицейские задержали нарушителя и сообщили ему о подозрении в грубом нарушении общественного порядка с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК).

Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Полиция Киева призывает граждан иметь уважение друг к другу и разрешать конфликты мирным путем. В случае нарушений общественного порядка следует позвонить в полицию по номеру 102, а не прибегать к применению физической силы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Запорожье полиция задержала женщину, которая заказала убийство своего экс-мужа и двух его родственников. Она планировала завладеть большой суммой денег, которую мужчина хранил. В ходе расследования правоохранители обнаружили детали преступного плана, который стал бы смертельным для нескольких человек.

После развода женщина решила убрать с дороги бывшего мужа — военного, уволенного из-за ранения. Она обратилась к наемному убийце, чтобы тот не только убил ее экс-мужа, но и других родственников, чтобы забрать деньги. По информации следствия, подозреваемая отметила точное место, где мужчина держал свои сбережения – 30 миллионов гривен. Половину этой суммы она обещала "киллеру" за проделанную работу.