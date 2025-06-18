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Парень, за жизнь которого молилась вся Украина: кем он был

Дмитрий Исаенко, чьи родители не отходили от завалов, к сожалению, не выжил

сегодня, 09:51
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Недилько Ксения

Фото и видео обеспокоенных родителей , ожидавших своего сына из-под завалов в Киеве, вчера разлетелись по всему миру, наполненные болью и надеждой. Все украинцы, видевшие эти кадры, молились, чтобы парень выжил. Уже к вечеру даже начали появляться фейковые сообщения о том, что парня спасли, которые потом опровергли.

Парень, за жизнь которого молилась вся Украина: кем он был

Родители Дмитрия, который погиб в Киеве. Фото: Суспильне

К сожалению, чуда не произошло, под грудой камней, в которые превратили подъезд девятиэтажки в Киеве российская ракета х-101, нашли тело и Дмитрия.

Фото погибшего Дмитрия Исаенко опубликовал университет Драгоманова, в котором учился молодой человек.

Парень, за жизнь которого молилась вся Украина: кем он был - фото 2

Исаенко Дмитрий Константинович, студент 1мЗЛФР группы,1 курса магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья, специальности "Физическая культура и спорт (здоровье человека и физическая рекреация)", погиб под обломками своего дома в результате очередной жестокой атаки россии.

"Ему было всего 31. Молодой, светлый, добрый. Дмитрий был хорошим другом, достойным сыном, вдохновенным человеком… Он жил, учился, верил в жизнь, пока его не забрала война.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив университета с вами в скорби.

Никогда не простим. Никогда не забудем", – написали в вузе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Соломенском районе Киева после жестокой российской атаки в ночь на 17 июня всю ночь непрерывно продолжались поисковые работы. по состоянию на 09:00 из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще 7 погибших. Всего по указанному адресу изъяты тела 18 человек. Всего в столице предварительно погибли 23 человека и 134 человека пострадали.



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