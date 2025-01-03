Оккупанты ударили по Киевщине: есть погибшие и раненые

В ночь на 3 января 2025 года российские войска совершили атаку на Киевскую область с помощью ударных беспилотников типа "Шахед". В результате падения обломков сбитых дронов погиб один человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины и Киевской ОВА.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В частности, в Броварском районе области обломки попали в грузовик, в результате чего водитель 1999 года рождения погиб на месте. В другом случае обломки упали на частный дом, вызвав пожар кровли. Пострадали три человека: женщина 1957 года получила острую реакцию на стресс, 16-летний парень получил порез и был госпитализирован в детскую больницу, а его отец получил резаные раны ног. Кроме того, в одном из населенных пунктов на улице ранена женщина, которая была госпитализирована в местную больницу.

В Киеве также зафиксировано падение обломков дронов в Голосеевском и Дарницком районах. В Дарницком районе обломки упали на частный дом, вызвав пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Информация о пострадавших уточняется.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытиям во время опасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера в городе Покровск, что на Донетчине, была разрушена стела. Об этом сообщил украинский военный, писатель и музыкант Павел Вышебаба.

"Мы как раз ехали работать и увидели, что букву "П" отбросило на дорогу, я остановился и положил ее в багажник. Думаю, она должна стать артефактом в будущем музее российско-украинской войны", – отметил военный.