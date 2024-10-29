Оккупанты нанесли удары по Киеву: что известно (ФОТО)

Восемнадцатая воздушная атака вооруженных сил россии по Киеву с начала октября. Ночью российские дроны вновь представляли угрозу столице. Воздушную тревогу за ночь в Киеве объявляли дважды и суммарно продолжалась более 4 часов. Вражеские беспилотники заходили в сторону столицы с разных направлений, но силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и обезврежены. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Пожар после обстрела в Киеве. Фото: ГСЧС

Предварительно, в результате атаки ударных дронов вооруженных сил российской федерации в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах.

В Соломенском районе, на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части 9-ти этажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина. Также загорелись три припаркованных автомобиля. Пожар ликвидирован.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились пятеро пострадавших, один человек госпитализирован.

В Святошинском районе обломки выбили стекла в трехэтажном административном здании. Информация о пострадавших не поступала.

Киев: последствия атаки БПЛА в Соломенском районе

По данным ГСЧС, в 04:29 из-за атаки БПЛА загорелись припаркованные авто, магазин и торговое сооружение. Также произошла разгерметизация газовой трубы. Пожар на площади 50 кв. м локализовали в 05:17 и ликвидировали в 05:37.

Эвакуированы 15 человек, 4 пострадавших переданы медикам. Мужчина с ранениями ног госпитализирован. Спасатели продолжают эвакуацию и разборку конструкций.