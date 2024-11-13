Оккупанты нанесли удар по Киеву и области ракетами из КНДР: где произошли «прилеты»

Для сегодняшней атаки по столице враг применил, вероятно, крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М, беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Киевской ГВА Сергея Попко.

Ликвидация последствий обстрела Киевщины. Фото: ГСЧС

Воздушную тревогу в столице объявили в половине седьмого утра из-за угрозы БпЛА с восточного направления. В это время крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевской области. Когда ракеты уже заходили на Киев, противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками. Воздушный удар вооруженных сил России по Киеву длился более 2 часов. В результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага (точное количество и тип применяемого вооружения обнародуют в отчетах Воздушные Силы).

По состоянию на данный момент информации о разрушениях или пострадавших в Киеве не поступало.

В Киевской области продолжается воздушная тревога, связанная с угрозой БпЛА. Не исключено, что дроны сменят курс на Киев.

Также введены изменения в работе метрополитена:

Движение поездов "зеленой" линией осуществляется от станции "Сырец" до станции "Выдубичи" и от станции "Позняки" до станции "Красный хутор".

Станции "Славутич" и "Осокорки" работают в режиме укрытия.

По данным ГСЧС, один человек пострадал в результате утренних ракетных обстрелов в Киевской области.

Разрушено здание, возник пожар в Броварском районе Киевской области.

Пострадал один человек, ему оказали помощь работники экстренной медицинской помощи.

Спасатели ликвидировали пожар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Массированная ракетная атака на Украину: где раздаются взрывы

Сегодня утром оккупанты подняли в воздух семь бортов ТУ-95мс, из которых запустили ракеты двумя волнами. Первые ракеты летели через Черниговскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую и вернулись в Киевскую область.

4 борта совершили пусковые маневры в Волгоградской области, из которых сейчас уже над Украиной ракет нет. Остальные борта ТУ-95мс совершили пусковой маневр из района Каспия.

Также по данным Воздушных Сил ВСУ, оккупанты запустили баллистику в Киев с северо-востока. По данным корреспондентов портала "Комментарии", в столице раздавались мощные взрывы. Как сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, в Киеве работает ПВО. После взрыва очевидцы сообщают о задымлении в одном из районов столицы.

Новая волна ракет, ожидавшаяся с 8 утра, не появилась.