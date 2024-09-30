Оккупанты изменили тактику применения ударных дронов: последствия массированного обстрела Киева

В ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних атак, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и с разных направлений. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает портал "Комментарии".



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В столице воздушная тревога продолжалась более 5 часов. По данным КГВА, все ударные дроны, угрожавшие столице, силы и средства ПВО обезвредили. Предварительно в городе без разрушений и пострадавших.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что информация о реактивных ударных дронах, которая распространялась в интернете, не подтвердилась. Оккупанты применяли обычные БПЛА с обычными двигателями.

"Но смотря по Киевщине, изменена тактика использования, пытаются подольше быть в воздухе за счет маневров, чтобы истощать наших ребят, людей. Тактика не сработает, конечно”, – сообщил он.

По данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на 30 сентября 2024 года (с 19.00 29.09 по 08.00 30.09) враг нанес удар по Украине ракетами разных типов и ударными БПЛА. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 76 средств воздушного нападения противника:

одной баллистической ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл.;

одной противорадиолокационной ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

73 ударных БпЛА типа "Shahed" из районов Курск, Ейск, Орел – РФ.

В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 67 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в результате обстрела возникли проблемы на железной дороге.



