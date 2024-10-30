Оккупанты атаковали Киев «шахедами»: есть попадания в жилой дом

Девятнадцать воздушных атак на Киев в октябре. Сегодня ночью российские дроны снова летели на столицу. Воздушная тревога в Киеве длилась более 2 часов. Российские дроны не изменили свою постоянную тактику – заходили в сторону столицы по разным направлениям, на разных высотах. Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, информирует портал "Комментарии".

Ликвидация пожара в Киеве. Фото: ГСЧС

Силами и средствами противовоздушной обороны вражеские беспилотники были обнаружены и обезврежены.

Предварительно, в результате атаки ударных дронов вооруженных сил российской федерации в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Здесь, в многоэтажном жилом доме возник пожар в нескольких домах. Из дома были эвакуированы 18 человек. Пострадали 9 человек, среди которых один ребенок.

По другому адресу в этом районе, в административном здании возникло возгорание, впоследствии произошла разгерметизация ГРП (уже устранена).

Пожар ликвидирован. Без пострадавших.

По данным ГСЧС, в результате атаки БПЛА произошло возгорание на 2 и 3 этажах девятиэтажки. Пожар ликвидирован на площади 40 кв. м.

Во время тушения пожара эвакуированы 18 человек, 30 – выведены на свежий воздух. Один человек спасен. 9 человек – пострадали.

Также пожар возник в 8-этажном административном здании. Пожар ликвидирован.

Всего на местах происшествия работали 65 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Вчера в результате атаки ударных дронов вооруженных сил российской федерации в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах. В Соломенском районе, на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части 9-ти этажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина. Также загорелись три припаркованных автомобиля. Пожар ликвидирован. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились пятеро пострадавших, один человек госпитализирован. В Святошинском районе обломки выбили стекла в трехэтажном административном здании. Информация о пострадавших не поступала.







