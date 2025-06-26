Очередной взрыв скутера: в Киеве совершили теракт

В столице агент российских спецслужб должен был ликвидировать военную Национальную гвардию. Также злоумышленник должен по заказу российской стороны совершить серию терактов в северных регионах Украины. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Теракт. Фото СБУ

Отмечается, чтобы ликвидировать военного, злоумышленник заманил его в один из столичных дворов под видом свидания с девушкой из чата для знакомств. Когда военный прибыл на локацию, россияне взорвали самодельное взрывное устройство дистанционно. Взрывчатка находилась в скутере, припаркованном рядом с местом свидания. В результате происшествия никто не пострадал.

"По материалам дела, вражеским агентом оказался 19-летний житель Киевщины, который искал "легких заработков" на Telegram-каналах. После вербовки агент прибыл в Киев, поселился в арендованной квартире и по инструкции куратора изготовил взрывчатку. Далее фигурант приобрел скутер, в багажнике которого заехал теракта”, — сообщили в СБУ.

После провала задачи кураторы дали агенту новую задачу — прибыть в Прилуки в Черниговской области, поселиться в гостинице и готовиться к новым задачам. Среди следующих задач был поджог военного автомобиля и подготовка нового теракта.

Правоохранители задержали фигуранта "по горячим следам" сразу после поджога автомобиля.

"В ходе обыска у задержанного изъяты компоненты в СВП и телефон с доказательствами работы на врага. Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Ровно планировали теракт в ТЦК.