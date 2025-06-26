Очередной взрыв скутера: в Киеве совершили теракт

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Кречмаровская Наталия
В столице агент российских спецслужб должен был ликвидировать военную Национальную гвардию. Также злоумышленник должен по заказу российской стороны совершить серию терактов в северных регионах Украины. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Теракт. Фото СБУ
Отмечается, чтобы ликвидировать военного, злоумышленник заманил его в один из столичных дворов под видом свидания с девушкой из чата для знакомств. Когда военный прибыл на локацию, россияне взорвали самодельное взрывное устройство дистанционно. Взрывчатка находилась в скутере, припаркованном рядом с местом свидания. В результате происшествия никто не пострадал.
После провала задачи кураторы дали агенту новую задачу — прибыть в Прилуки в Черниговской области, поселиться в гостинице и готовиться к новым задачам. Среди следующих задач был поджог военного автомобиля и подготовка нового теракта.
Правоохранители задержали фигуранта "по горячим следам" сразу после поджога автомобиля.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Ровно планировали теракт в ТЦК.