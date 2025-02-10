Очередной скандал с ТЦК: в терцентре Киева объяснили якобы ужасные условия содержания мобилизованных

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Кречмаровская Наталия
На днях в сети интернет шла информация об ужасных условиях содержания мобилизованных в ТЦК Киева. О ситуации, о которой писали СМИ, рассказал художник Евгений Барабан. По его словам, якобы мужчин держали без воды и еды, ночь провели в сыром подвале из-за воздушной тревоги. Также отмечалось, что якобы врач не обращал внимания на состояние мужчины с эпилепсией.
Иллюстративное фото
В Киевском городском ТЦК и СП рассказали об условиях нахождения мобилизованных граждан на сборном пункте.
Также отметили, что пригодность к военной службе военнообязанных определяется внештатными военно-врачебными комиссиями, которые подчиняются Министерству здравоохранения.
Напомним, что силовая мобилизация в Украине, которую активно применяли в 2024 году, как писал портал "Комментарии", вероятно, принесла свои "горькие плоды". В Киевском городском ТЦК прокомментировали видео, на котором якобы представители территориального центра комплектования и социальной поддержки задерживают гражданина.
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