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Очередной скандал с ТЦК: в терцентре Киева объяснили якобы ужасные условия содержания мобилизованных

О ситуации на сборном пункте объяснили в столичном ТЦК

сегодня, 15:45
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Кречмаровская Наталия

На днях в сети интернет шла информация об ужасных условиях содержания мобилизованных в ТЦК Киева. О ситуации, о которой писали СМИ, рассказал художник Евгений Барабан. По его словам, якобы мужчин держали без воды и еды, ночь провели в сыром подвале из-за воздушной тревоги. Также отмечалось, что якобы врач не обращал внимания на состояние мужчины с эпилепсией.

Очередной скандал с ТЦК: в терцентре Киева объяснили якобы ужасные условия содержания мобилизованных

Иллюстративное фото

В Киевском городском ТЦК и СП рассказали об условиях нахождения мобилизованных граждан на сборном пункте.

“Для предотвращения распространения искаженной, недостоверной и манипулятивной информации, сообщаем: пребывание мобилизованных граждан во время воздушной тревоги должно быть в укрытиях до ее окончания. Очередной врач всегда находится на сборном пункте и прибывает по вызову очередной смены, для оказания своевременной помощи нуждающимся”, — уточнили в ТЦК.

Также отметили, что пригодность к военной службе военнообязанных определяется внештатными военно-врачебными комиссиями, которые подчиняются Министерству здравоохранения.

"Призываем граждан быть беспристрастными, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, обезображенных и манипулятивных сообщений", — обратились к гражданам в терцентре.

Напомним, что силовая мобилизация в Украине, которую активно применяли в 2024 году, как писал портал "Комментарии", вероятно, принесла свои "горькие плоды". В Киевском городском ТЦК прокомментировали видео, на котором якобы представители территориального центра комплектования и социальной поддержки задерживают гражданина.





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Источник: https://www.facebook.com/KyivMTCK/posts/pfbid02YbQ7LNbLTYZUs86843aitodEBo2bbqBYqzFyw4uipq9czHS1JNd1VTepwGvAzRqWl
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