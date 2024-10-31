Очереди в ТЦК Киева не уменьшаются: хватает ли добровольцев

В Украине продолжается мобилизация, к тому же военное положение и мобилизацию Верховная Рада продлила еще на три месяца — до февраля 2025 года. В Украине действуют несколько программ, по которым желающие могут присоединиться к Силам обороны Украины. В СНБО сообщили, что в 2024 году нужно призвать в армию еще 160 тыс. защитников. При этом в ТЦК сообщают, что количество добровольцев, желающих вступить в ряды ВСУ и Сил обороны, значительно уменьшилось. Об этом отметил помощник начальника Киевского городского ТЦК и СП по правовой работе Тарас Титаренко в эфире КИЕВ24, сообщает портал "Комментарии".



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По словам представителя столичного ТЦК, по сравнению с 2022-2023 годами количество добровольцев, желающих вступить в ряды ВСУ и Сил обороны, уменьшилось.

Тарас Титаренко пояснил, что большинство военнообязанных, которые приходят в районные территориальные центры комплектования, это лица, желающие получить либо отсрочку, либо имеющие бронирование.

Напомним, что в Институте демографии и социальных исследований подсчитали мобилизационный потенциал Украины. Если учитывать мужчин от 25 до 60 лет, мобилизационный ресурс в Украине оценивается в 3-5 миллионов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине идет мобилизация, и в рамках проведения мероприятий обеспечивается военный учет. Однако если военнообязанный нарушил законодательство в части учета, его принудительно доставляют в ТЦК. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что изменится в вопросе военного учета и доставки мужчин в ТЦК.



