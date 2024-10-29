Обыски в столице: что полиция искала в КК "Киевавтодор"

В столице 29 октября работники Главного управления Национальной полиции Украины проводили обыски в коммунальной корпорации "Киевавтодор". Проверки проводятся в рамках уголовного производства по стоимости работ при реконструкции Дегтяревского путепровода. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации.



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В КК "Киевавтодор" отметили, что проводится досудебное расследование с целью выявления и фиксации вероятных правонарушений.

“Напомним, в 2022-2023 годах по заказу корпорации была разработана проектная документация на проведение реконструкции Дегтяревского путепровода. Документация получила положительный экспертный отчет технической и сметной части и была утверждена в установленном порядке”, — говорится в сообщении.

По данным корпорации, все тендерные процедуры провели в соответствии с действующим законодательством, с соблюдением всех необходимых процедур.

“Сметные выплаты производились исключительно по актам выполненных работ и после подтверждения результатов экспертиз. Кроме того, акты выполненных работ перед оплатой подрядчику прошли государственную экспертизу”, — утверждают в корпорации.

Также отмечается, что весь комплекс работ по путепроводу был завершен в конце мая. В частности, съезды и заезды, а проезд автотранспорта и трамвая – в конце прошлого года. То есть объект полноценно функционирует 5 месяцев, однако оплата подрядчику за выполненные работы на сегодняшний день составляет 70% от фактически выполненных работ.

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