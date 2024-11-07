Обстрел Киева оккупантами: что говорят в России

В Киеве с ночи раздаются взрывы. Оккупанты совершили очередную массированную атаку на Киев "шахедами", из-за чего в столице работает ПВО.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Как сообщает начальник Киевской ГВА Сергей Попко, в результате атаки беспилотников вооруженных сил России по Киеву в Голосеевском районе, по предварительным данным есть существенное повреждение квартиры в жилом доме. Пожара на месте нет. Предварительно – без пострадавших.

Также в этом районе зафиксирован пожар на территории гаражного кооператива. Оперативные службы следуют на место. Информация о пострадавших не поступала.

Рядом с загоревшимися гаражами в Голосеевском районе возник пожар на соседнем СТО. Общая площадь огня – 300 м.кв., предварительно пострадавших нет.

В результате атаки российских БПЛА по Киеву в Печерском районе обломки упали на многоквартирный жилой дом. Случилось частичное разрушение конструкций дома на уровне 31 этажа, сильное задымление. По данным ГСЧС, в Печерском районе в результате вражеской атаки БпЛА возник пожар на 33-м этаже жилого дома, в результате чего произошло частичное разрушение строительных конструкций 34 (технического) этажа.

Пожар на площади 50 кв. м ликвидировали. Информация о пострадавших или общих нет.

На месте происшествия работают 47 пожарных и 16 единиц пожарно-спасательной техники.

В результате атаки российских беспилотников по Киеву еще в двух районах зафиксировано падение обломков — в Оболонском и Соломенском. В Оболонском – предварительно на верхнем этаже бизнес-центра возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.

В Соломенском районе обломки упали на территорию промышленного предприятия, а также – на территории медицинского центра. Информация о разрушениях или пострадавших уточняется.

По данным КГГА, в Соломенском районе госпитализировали одного пострадавшего с территории предприятия . Также в этом же районе в результате падения обломков БПЛА пожар в частном медучреждении.

Происходит эвакуация. Потерпевших пока нет.

Как сообщают пропагандисты РИА-новости, удары нанесены в пригороде Киева Вышгороде по местам временной дислокации ВСУ, сообщил "координатор николаевского пророссийского сопротивления" Лебедев.

"Кроме того, по данным подполья, серия взрывов с сильной детонацией раздалась в Киеве в районе аэропорта Жуляны, на место выехали "скорые"", – пишут росСМИ.

ОБНОВЛЕНО:

В Голосеевском районе:

- есть повреждение квартиры в жилом доме, без пожара, один человек обратился за медицинской помощью;

- возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом СТО на общей площади 200 м.кв., пожар ликвидирован. Потерпевших нет.

В Печерском районе произошел пожар ресторана на 33-м этаже жилого дома на площади 50 м.кв., частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар ликвидирован. Потерпевших нет.

Соломенский район:

– на территории предприятия возник пожар складского здания на площади 600 м.кв. Информация о пострадавших уточняется.

– предварительно обломки упали на территории медицинского центра. Информация о пострадавших уточняется.

В Оболонском районе:

- возгорание на кровле 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно потерпевших нет.

Зафиксировано падение обломков в Подольском районе столицы. В результате чего произошло возгорание в жилом доме. Информация уточняется.

Сейчас атака на столицу продолжается, информация будет обновляться.