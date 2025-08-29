Новый съезд с Подольско-Воскресенского моста на Троещину готов к запуску движения

В Киеве завершено строительство отдельного съезда с Подольско-Воскресенского мостового перехода на Троещину, который ведет к ул. Петра Вершигоры и проходит параллельно дороге, построенной в прошлом году.

Съезд с Подольско-Воскресенского моста. Фото Autostrada

Объект полностью готов к запуску движения. Об этом сообщает главный подрядчик работ компания Autostrada.

Теперь Подольский мост и Троещина соединены двумя независимыми дорогами, каждая — с двумя полосами в каждом направлении. Новый маршрут лежит через уже готовый тоннель под железной дорогой, сначала запроектированный для трамвайной линии.

Такое решение значительно разгружает столичный трафик и делает поездки более комфортными, ведь водителям больше не придется пересекать трамвайные пути.

"На объекте круглосуточно работали более 500 специалистов Autostrada по мостостроительному, дорожному, бурильно-крановому и облицовочному подразделениям. Благодаря слаженной работе команды строительство завершено в максимально сжатые сроки с соблюдением самых высоких стандартов качества", — информирует компания Autostrada.

В рамках строительства были проведены следующие работы:

от последней опоры моста обустроена насыпь до ул. Центральная Садовая и новая дорога под разворотным кольцом скоростного трамвая. Ширина проезжей части – 9 м: две полосы движения плюс велодорожка;

устроены подпорные стены, шумозащитные экраны, тротуары, барьерное ограждение, система водоотвода, освещения, остановки общественного транспорта, дорожные знаки;

произведено усиление из бетона на водопроводных трубах, проходящих в зоне автомобильной дороги;

построен пандус на станции "Радужный" для комфорта маломобильных групп населения.

Компания Autostrada – один из лидеров отрасли инфраструктурного строительства. Специализация компании – дорожное, инфраструктурное и промышленное проектирование и строительство. Специалисты компании выполняют стратегические задачи: работают над восстановлением сложных инженерных сооружений и участвуют в защите энергетики. При полномасштабном вторжении благодаря работе Autostrada отремонтировано более 2 000 км дорог и более 200 мостовых переходов, восстановлено 50 объектов инфраструктуры.

