Новый начальник КГВА "закручивает гайки": командировки столичных чиновников проверят СБУ и Нацполиция

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Кречмаровская Наталия
Новоназначенный начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал об изменениях, которые будут в Киев. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря своим указом уволил Сергея Попко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Новым начальником был назначен Тимур Ткаченко.
КГГА. Фото из открытых источников
Он предупредил, что будет рассмотрен вопрос о служебных командировках за границу всех представителей органов местного самоуправления территориальной громады города Киева и работников КГВА по согласованию Совета Обороны.
Он также отметил, что все командировки финансируются на средства громады Киева. Поэтому, по его мнению, каждый выезд должен быть обоснован и необходим. Каждый подобный случай будет рассматриваться индивидуально.
Напомним, в конце декабря 2024 одного из столичных чиновников, как писал портал "Комментарии", заподозрили в оформлении фиктивной инвалидности. О проведении обысков сообщил директор Департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской государственной администрации Руслан Светлый. Он объяснил, что лечится с 2014 года, а вся документация имеется в медицинской системе и соответствует действительности.
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