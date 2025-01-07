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Новый начальник КГВА "закручивает гайки": командировки столичных чиновников проверят СБУ и Нацполиция

Тимур Ткаченко объяснил, почему нужно проверить командировки столичных чиновников

сегодня, 13:33
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Кречмаровская Наталия

Новоназначенный начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал об изменениях, которые будут в Киев. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря своим указом уволил Сергея Попко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Новым начальником был назначен Тимур Ткаченко.

Новый начальник КГВА "закручивает гайки": командировки столичных чиновников проверят СБУ и Нацполиция

КГГА. Фото из открытых источников

Он предупредил, что будет рассмотрен вопрос о служебных командировках за границу всех представителей органов местного самоуправления территориальной громады города Киева и работников КГВА по согласованию Совета Обороны.

“На сегодняшний день согласование выездов должностных лиц и сотрудников военной администрации осуществляется без привлечения Совета обороны города. В контексте военного положения считаю целесообразным рассмотрение таких вопросов в Совете обороны", — подчеркнул руководитель КГВА.

Он также отметил, что все командировки финансируются на средства громады Киева. Поэтому, по его мнению, каждый выезд должен быть обоснован и необходим. Каждый подобный случай будет рассматриваться индивидуально.

“Инициирую привлечение Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины к рассмотрению служебных командировок. Такой подход успешно используется военными администрациями в соседних областях”, — пояснил он.

Напомним, в конце декабря 2024 одного из столичных чиновников, как писал портал "Комментарии", заподозрили в оформлении фиктивной инвалидности. О проведении обысков сообщил директор Департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской государственной администрации Руслан Светлый. Он объяснил, что лечится с 2014 года, а вся документация имеется в медицинской системе и соответствует действительности.



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Источник: https://www.facebook.com/timurtkachenko/posts/pfbid02C1w1U34gTHNbNHUf6V2YgfbJdjgH5e6bsEDewquFpYCtQHPZDHdiSuDuKTiPWA7Xl?rdid=3V2QcEOGovMoNuhy
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