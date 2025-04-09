Новые тарифы на тепло: когда подорожает отопление в Киеве

Повышение тарифов на отопление – вопрос сложный. И хотя в Украине действует мораторий на повышение стоимости некоторых коммунальных услуг, эксперты все же прогнозируют, что цены могут измениться уже в этом году.

Отопление. Иллюстративное фото

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) определила, какие тарифы на тепло будут действовать в Киеве. Так, тариф на тепловую энергию киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 коммунального предприятия “Киевтеплоэнерго” для бытовых потребителей сохранили на действующем уровне 969,89 грн/Гкал. Этот тариф будет действовать в период военного положения и шесть месяцев после его отмены.

"Решение регулятора закреплено постановлением о внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 22 декабря 2021 г. № 2728 об установлении тарифов на тепло для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, принятого на заседании во вторник", — пишет издание "Интерфакс-Украина".

Также был объявлен тариф на теплоснабжение, который будет действовать после завершения указанного периода. Тогда отопление подорожает автоматически на 9,3% – до 1059,99 грн/Гкал.

"В то же время комиссия сразу повысила тарифы на тепловую энергию ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 для других категорий потребителей на 5,6%. В частности, тарифы для нужд религиозных организаций составят 2075,78 грн/Гкал, бюджетных учреждений – 2075,68 грн/Гкал, других потребителей – 2076,00 грн/Гкал ", — сообщает СМИ.

Напомним, что в украинском информационном пространстве распространяются новости о возможном повышении тарифов на электроэнергию и газ. Однако в Министерстве энергетики Украины, как писал портал "Комментарии", предупредили, что эта информация не соответствует действительности.



