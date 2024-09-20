Новую денежную помощь утвердили в столице: когда киевляне получат выплаты

В столице утвердили выплату нового пособия — будут выплачивать средства раненым киевлянам – Защитникам и Защитницам Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации.



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Размер выплаты составит 45 тысяч гривен.

Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда отметила, что над разработкой порядка выплаты работает Департамент социальной и ветеранской политики КГГА. Помощь будет доступна через "Портал Защитников и Защитниц".

Директор Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Руслан Светлый рассказал, когда начнут выплачивать пособие.

“Я вам скажу по секрету, он уже разработан (порядок, – ред.), мы это будем делать очень быстро. И я думаю, что в ближайшие дни мы уже подадим его на юстирование. А там техническо-бюрократические вещи, они тоже достаточно быстры, задержек никаких не будет, и мы начнем платить. Но решение, выплата начнется после вступления решения в действие”, — сообщил директор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на сайте петиций в Кабинет министров Украины зарегистрировано обращение с просьбой увеличить пособия при рождении и усыновлении ребенка.

Автор петиции требует как можно быстрее рассмотреть и принять законопроект №11072. Однако Министерство социальной политики не поддержало данный законопроект. Узнать подробнее, какая денежная помощь предусмотрена проектом закона и почему Минсоцполитики рекомендует не принимать законопроект, читайте по ссылке.



