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Ночная атака по Украине: какой город был целью россиян

Россияне пытались направить основной удар по Киеву

сегодня, 11:05
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Кравцев Сергей

В ночь на 24 мая Украина пережила одну из самых мощных атак врага. Киев являлся основным направлением ночной массированной атаки РФ по Украине ночью, 24 мая. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "КИЕВ24" сообщил руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ночная атака по Украине: какой город был целью россиян

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

Спикер рассказал, что большинство ударных БПЛА было сбито над территорией Киевщины и в окрестностях столицы.

"Особой атака была тем, что было применено немало баллистических ракет. Основной акцент ударов – это Киев. И ударные БПЛА, в основном, огромное большинство из них были сбиты именно над территорией Киевской области. И, в частности, в окрестностях города Киева. К сожалению, есть последствия вражеской атаки. Видим, что есть собственно и попадание именно баллистических ракет. Потому что баллистика, вы знаете, не так просто перехватывается нашими средствами противовоздушной обороны", – отметил Юрий Игнат.

В то же время спикер подчеркнул, что наша ПВО сбила шесть ракет из девяти, направленных на Киев.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 24 мая российские войска запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников. Об этом свидетельствуют данные воздушных сил ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – спасатели ликвидируют последствия сразу на нескольких локациях Киева после массированного удара россиян.

Так, в Соломенском районе пожар возник в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке.

В Оболонском районе произошло возгорание на балконах в 9-этажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей.

В Святошинском районе в одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов из-за российской атаки произошел пожар.




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