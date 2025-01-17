Неожиданные изменения: в Киеве изменилась стоимость отопления

Зимой расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг значительно растут, ведь значительная часть приходится на отопление. Однако стоимость тепла для киевлян в этом году изменилась. В столице в декабре 2024 года стоимость отопления была ниже, чем в декабре 2023 года. Расчеты обнародовали в КП "Киевтеплоэнерго".

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По данным компредприятия, стоимость отопления в декабре 2024 составила 28,34 грн за кв. м, а в декабре 2023 – 29 грн за кв. м.

При этом напомнили, что тариф на отопление в столице остается неизменным уже 6 лет. Стоимость одной гигакалории тепловой энергии составляет 1654,41 грн.

Как сообщили в коммунальном предприятии, ключевыми факторами, влияющими на стоимость отопления являются техническое состояние дома и объем выполненных там энергоэффективных мероприятий (погодная регулировка, утепление стен и кровли, энергоэффективные окна и двери и т.п.), а также внешняя температура воздуха.

"Чем холоднее на улице, тем больше тепла потребляет дом для достижения необходимого уровня тепла. Поэтому средняя стоимость отопления в домах, принадлежащих к перечню энергоэффективных, составляет 23,48 грн/кв. м”, – объяснили в компредприятии.

В Киевской городской государственной администрации напомнили, что в столице действуют 4 механизма для многоквартирных домов, которые помогают внедрять энергоэффективные мероприятия или оборудование бесперебойного питания: программа для ОСМД и ЖСК "70/30%", порядок частичного возмещения стоимости независимых источников энергии, программа "Капремонт" ” (для всех без исключения домов), Револьверный фонд, предоставляет доступные ссуды и кредиты многоквартирным домам.

Напомним, что Кличко, как писал портал "Комментарии", оставляет киевлян без отопления.



