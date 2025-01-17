logo

BTC/USD

104791.20

ETH/USD

3420.48

LTC/USD

135.77

USD/UAH

42.65

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Неожиданные изменения: в Киеве изменилась стоимость отопления
commentss НОВОСТИ Все новости

Неожиданные изменения: в Киеве изменилась стоимость отопления

В КП "Киевтеплоэнерго" рассказали о колебаниях стоимости отопления

сегодня, 20:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Зимой расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг значительно растут, ведь значительная часть приходится на отопление. Однако стоимость тепла для киевлян в этом году изменилась. В столице в декабре 2024 года стоимость отопления была ниже, чем в декабре 2023 года. Расчеты обнародовали в КП "Киевтеплоэнерго".

Неожиданные изменения: в Киеве изменилась стоимость отопления

Иллюстративное фото

По данным компредприятия, стоимость отопления в декабре 2024 составила 28,34 грн за кв. м, а в декабре 2023 – 29 грн за кв. м.

При этом напомнили, что тариф на отопление в столице остается неизменным уже 6 лет. Стоимость одной гигакалории тепловой энергии составляет 1654,41 грн.

Как сообщили в коммунальном предприятии, ключевыми факторами, влияющими на стоимость отопления являются техническое состояние дома и объем выполненных там энергоэффективных мероприятий (погодная регулировка, утепление стен и кровли, энергоэффективные окна и двери и т.п.), а также внешняя температура воздуха.

"Чем холоднее на улице, тем больше тепла потребляет дом для достижения необходимого уровня тепла. Поэтому средняя стоимость отопления в домах, принадлежащих к перечню энергоэффективных, составляет 23,48 грн/кв. м”, – объяснили в компредприятии.

В Киевской городской государственной администрации напомнили, что в столице действуют 4 механизма для многоквартирных домов, которые помогают внедрять энергоэффективные мероприятия или оборудование бесперебойного питания: программа для ОСМД и ЖСК "70/30%", порядок частичного возмещения стоимости независимых источников энергии, программа "Капремонт" ” (для всех без исключения домов), Револьверный фонд, предоставляет доступные ссуды и кредиты многоквартирным домам.

Напомним, что Кличко, как писал портал "Комментарии", оставляет киевлян без отопления.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/vartist_opalennya_dlya_kiyan_u_grudni_tsogo_opalyuvalnogo_sezonu_mensha_porivnyano_z_grudnem_minulogo/
Теги:

Новости

Все новости