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Не просто мошенники: в разоблаченных колл-центрах нашли флаги России и «благодарности» от спецслужб

В Киеве разоблачили сеть мошеннических колл-центров - обыски на 15 объектах

15 июля 2025, 12:51
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Ткачова Марія

Киевские прокуроры совместно с полицией накрыли обширную схему мошенничества: в столице прекратили работу ряда фейковых колл-центров, выдававших себя за банковские учреждения, инвесткомпании или криптосервисы.

Не просто мошенники: в разоблаченных колл-центрах нашли флаги России и «благодарности» от спецслужб

В Киеве разоблачили сеть мошеннических колл-центров

Схема работала так: операторы звонили по телефону людям и предлагали "выгодно вложить деньги" в криптовалюту или торговлю на бирже. Чтобы получить прибыль, жертвы должны были передать личные данные, доступ к аккаунтам или даже собственным банковским счетам.

Одновременно в Киеве было проведено 15 обысков. Правоохранители изъяли более 300 компьютеров, телефоны, стартовые пакеты, ложные удостоверения и другие доказательства.

А еще – в офисах обнаружили символику России, портреты путина, благодарности от ФСБ и бланки с российскими документами. Сейчас проверяют, откуда это все.

В настоящее время продолжается следствие. Устанавливают организаторов этой аферы, а делом занимаются следователи столичной полиции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что житель американского штата Аризона умер от легочной чумы — самой опасной формы заболевания, которое в истории известно как "Черная смерть".
По предварительным данным, мужчина заразился после контакта с мертвым животным, инфицированным бактерией Yersinia pestis — именно оно вызывает чуму. Медики предполагают, что источником могла быть дикая фауна: грызуны, белки или блохи, паразитирующие на них.
Легочная чума — самая агрессивная форма этого заболевания. Она поражает легкие, быстро развивается и может передаваться воздушно-капельным путем – то есть от человека к человеку.



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Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=394626
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