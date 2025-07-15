Не просто мошенники: в разоблаченных колл-центрах нашли флаги России и «благодарности» от спецслужб

Киевские прокуроры совместно с полицией накрыли обширную схему мошенничества: в столице прекратили работу ряда фейковых колл-центров, выдававших себя за банковские учреждения, инвесткомпании или криптосервисы.

В Киеве разоблачили сеть мошеннических колл-центров

Схема работала так: операторы звонили по телефону людям и предлагали "выгодно вложить деньги" в криптовалюту или торговлю на бирже. Чтобы получить прибыль, жертвы должны были передать личные данные, доступ к аккаунтам или даже собственным банковским счетам.



Одновременно в Киеве было проведено 15 обысков. Правоохранители изъяли более 300 компьютеров, телефоны, стартовые пакеты, ложные удостоверения и другие доказательства.



А еще – в офисах обнаружили символику России, портреты путина, благодарности от ФСБ и бланки с российскими документами. Сейчас проверяют, откуда это все.



В настоящее время продолжается следствие. Устанавливают организаторов этой аферы, а делом занимаются следователи столичной полиции.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что житель американского штата Аризона умер от легочной чумы — самой опасной формы заболевания, которое в истории известно как "Черная смерть".

По предварительным данным, мужчина заразился после контакта с мертвым животным, инфицированным бактерией Yersinia pestis — именно оно вызывает чуму. Медики предполагают, что источником могла быть дикая фауна: грызуны, белки или блохи, паразитирующие на них.

Легочная чума — самая агрессивная форма этого заболевания. Она поражает легкие, быстро развивается и может передаваться воздушно-капельным путем – то есть от человека к человеку.

