Не просто мошенники: в разоблаченных колл-центрах нашли флаги России и «благодарности» от спецслужб

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Ткачова Марія
Киевские прокуроры совместно с полицией накрыли обширную схему мошенничества: в столице прекратили работу ряда фейковых колл-центров, выдававших себя за банковские учреждения, инвесткомпании или криптосервисы.
В Киеве разоблачили сеть мошеннических колл-центров
Схема работала так: операторы звонили по телефону людям и предлагали "выгодно вложить деньги" в криптовалюту или торговлю на бирже. Чтобы получить прибыль, жертвы должны были передать личные данные, доступ к аккаунтам или даже собственным банковским счетам.
Одновременно в Киеве было проведено 15 обысков. Правоохранители изъяли более 300 компьютеров, телефоны, стартовые пакеты, ложные удостоверения и другие доказательства.
А еще – в офисах обнаружили символику России, портреты путина, благодарности от ФСБ и бланки с российскими документами. Сейчас проверяют, откуда это все.
В настоящее время продолжается следствие. Устанавливают организаторов этой аферы, а делом занимаются следователи столичной полиции.