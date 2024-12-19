Не понравился суп: внук убил собственную бабушку в Киеве

При поддержании публичного обвинения прокурором Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева судом объявлен обвинительный приговор 23-летнему мужчине за убийство родной бабушки (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

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Прокурором в суде доказано, что мужчина, проживавший совместно со своей 65-летней бабушкой, во время ссоры нанес ей несколько ударов кулаками по лицу и телу. Избитая пенсионерка в беспомощном состоянии переползла в ванную и лежала там на полу. Внук тем временем пошел в кухню, взял нож и нанес женщине 11 ножевых ударов. Полученные ею телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

После этого молодой человек взял орудие убийства, пошел на улицу и, найдя заброшенное помещение, заснул. Там он был задержан полицией.

Как потом объяснил внук, ему не понравился суп, приготовленный женщиной для него. Кроме того, мужчина находился под действием марихуаны и потому его все раздражало.

Приговором Голосеевского суда мужчина признан виновным в убийстве бабушки и приговорен к 9 годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу злоумышленник будет находиться под стражей.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что мигрант, которого схватили за убийство генерала в Москве, признал свою вину.

Подозреваемый рассказал, что якобы сотрудники управления СБУ по Днепру связались с Курбановым через мессенджеры и предложили "отправиться на заработки" в Россию. После этого ему якобы перевели 100 тысяч долларов на банковскую карту. На эти деньги он купил подержанный электросамокат, который использовал для выполнения разных поручений.



