logo

BTC/USD

100536.02

ETH/USD

3616.02

LTC/USD

106.65

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Не понравился суп: внук убил собственную бабушку в Киеве
commentss НОВОСТИ Все новости

Не понравился суп: внук убил собственную бабушку в Киеве

За убийство женщины в Голосеевском районе 23-летний киевлянин приговорен к 9 годам тюрьмы

сегодня, 15:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

При поддержании публичного обвинения прокурором Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева судом объявлен обвинительный приговор 23-летнему мужчине за убийство родной бабушки (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Не понравился суп: внук убил собственную бабушку в Киеве

Иллюстративное фото

Прокурором в суде доказано, что мужчина, проживавший совместно со своей 65-летней бабушкой, во время ссоры нанес ей несколько ударов кулаками по лицу и телу. Избитая пенсионерка в беспомощном состоянии переползла в ванную и лежала там на полу. Внук тем временем пошел в кухню, взял нож и нанес женщине 11 ножевых ударов. Полученные ею телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

После этого молодой человек взял орудие убийства, пошел на улицу и, найдя заброшенное помещение, заснул. Там он был задержан полицией.

Как потом объяснил внук, ему не понравился суп, приготовленный женщиной для него. Кроме того, мужчина находился под действием марихуаны и потому его все раздражало.

Приговором Голосеевского суда мужчина признан виновным в убийстве бабушки и приговорен к 9 годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу злоумышленник будет находиться под стражей.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что мигрант, которого схватили за убийство генерала в Москве, признал свою вину.

Подозреваемый рассказал, что якобы сотрудники управления СБУ по Днепру связались с Курбановым через мессенджеры и предложили "отправиться на заработки" в Россию. После этого ему якобы перевели 100 тысяч долларов на банковскую карту. На эти деньги он купил подержанный электросамокат, который использовал для выполнения разных поручений.

Не понравился суп: внук убил собственную бабушку в Киеве - фото 2
Не понравился суп: внук убил собственную бабушку в Киеве - фото 3




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости