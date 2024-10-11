Не извинениями едиными: блогер, поиздевавшийся над погибшими военными, может сесть на 8 лет

СБУ собрала доказательную базу еще одного пророссийского агитатора, который оправдывал военные преступления оккупантов, ожидал захвата Киева и "присоединения" Украины в состав россии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Речь идет о столичном учителе музыки – идеологическом поклоннике кремлевского режима, который после частных занятий записывал провокативные видеоролики и публиковал пророссийские фейки.

СБУ и Нацполиция задержали его "по горячим следам" сразу после того, как он выложил в сеть видеоролик, записанный возле места памяти погибших Героев на Майдане Незалежности.

На этом видео он порочил честь погибших воинов и унижал действующих военнослужащих Украины.

В ходе расследования СБУ установила, что он создал два телеграмм-канала, в которых героизировал рашистов и распространял дезинформацию о силах обороны.

Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факт преступной деятельности фигуранта против нашего государства.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

10 октября по ходатайству Офиса Генерального прокурора фигуранту была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Киеве задержан мужчина, который на Крещатике унижал погибших военнослужащих

Отметим, что видео этого мужчины выложил в сеть основатель спецподразделения "KRAKEN" Константин Немичев, который прокомментировал его высказывания и отметил, что извинений за этот поступок мало.

"Как таких людей еще этот мир носит?

Этот подонок пришел на Майдан и начал унижать достоинство погибших Героев у флагов в их память!

Далее этот болван начал снимать рекламу Кракена и Азова, что-то там высмеивать и говорить, что это "нацистская символика".

Хотелось бы, чтобы этому уроду как можно быстрее объяснили за все высказывания и правоохранительные органы нормально сделали свою работу", – подчеркнул военный.