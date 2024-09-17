Наживались на безопасности детей: в Киевской области установили некачественные укрытия

В Киевской области разоблачили растрату средств при обустройстве укрытий для учебных заведений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности.



Досудебное расследование в уголовном производстве детективы проводят по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины о присвоении средств на укрытиях для учебных заведений.

По данным следствия, грубые нарушения действующего законодательства разоблачили во время проведения закупок быстровозводимых защитных сооружений гражданской защиты для учебных заведений. В 2023-2024 годах служащие компаний по изготовлению укрытий сговорились с должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления и смонтировали укрытия, не соответствующие требованиям ГБН В.2.2-5:2023. "Это подтверждается выводами судебной строительно-технической и экономической экспертиз, проведенными государственными экспертными учреждениями", — отметили в БЭБ.

Проверка укрытий подтвердила несоответствие построек установленным нормам. В результате поставки материалов несоответствующего качества было присвоено бюджетных средств на сумму 379 млн грн.

"По соответствующим объектам только в Киевской области сумма уже установленного ущерба составляет более 20 млн грн, где заказчиком выступали органы местного самоуправления", — сообщили в бюро.

К тому же, по укрытиям гражданской защиты не проводились контрольные испытания, а существующие выводы одного из экспертных учреждений основываются исключительно на теоретических исследованиях. Кроме того, в тендерной документации указаны нормы ГБН, которые на дату заключения договоров не действовали.

Детективы провели обыски в помещениях компании и изъяли документацию по уже выполненным контрактам по поставкам укрытий гражданской защиты в адрес учебных заведений, являющихся предметом досудебного расследования.

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