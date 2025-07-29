Нардепам не нравятся решения Кличко: ситуация хуже, чем в других регионах

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Кречмаровская Наталия
Во время подготовки к отопительному сезону вопрос задолженности за газ чрезвычайно важен. Ведь от урегулирования долгов зависит, будет ли голубое топливо во время прохождения отопительного сезона.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что Киев последние 11 лет (еще со времен Черновецкого, а затем Кличко) выбирал тактику накопления долгов.
По его словам, здесь необходима и политическая оценка и чтобы правоохранительные органы искали, в том числе возможные сговоры и договоренности между КГГА и бывшим руководством "Нафтогаза" относительно реструктуризации этих долгов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украина начала транспортировать газ из Азербайджана по трансбалканскому маршруту. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
По его словам, газ будут транспортироваться к нам через Болгарию, Румынию — так называемым Трансбалканским коридором впервые.
"Объемы пока невелики. Но сам факт поставки газа с Кавказа через Балканы – это не просто новая логистика, а стратегическая история, открывающая потенциал для более масштабных поставок в будущем", — подчеркнул Гончаренко.