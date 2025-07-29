Нардепам не нравятся решения Кличко: ситуация хуже, чем в других регионах

Во время подготовки к отопительному сезону вопрос задолженности за газ чрезвычайно важен. Ведь от урегулирования долгов зависит, будет ли голубое топливо во время прохождения отопительного сезона.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что Киев последние 11 лет (еще со времен Черновецкого, а затем Кличко) выбирал тактику накопления долгов.

"И когда я прочитал, что Киев имеет 19,7 млрд долгов за газ — это больше половины всех областей! Остальные области, кроме Харьковщины, Киева и Днепропетровщины, имеют 35 млрд. Киев имеет более половины — 19,7, а Днепр — 19,1. Это маразм, издевательство", — прокомментировал ситуацию политик.

По его словам, здесь необходима и политическая оценка и чтобы правоохранительные органы искали, в том числе возможные сговоры и договоренности между КГГА и бывшим руководством "Нафтогаза" относительно реструктуризации этих долгов.

"Но, как бы то ни было, за эти долги платит вся Украина и все украинцы. И обоснования или защиты никакого для КГГА нет. Мне крайне не нравится все, что делает КГГА в жилищно-коммунальном секторе. В первую очередь, теплоснабжение, водоснабжение и жилищная политика", — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украина начала транспортировать газ из Азербайджана по трансбалканскому маршруту. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, газ будут транспортироваться к нам через Болгарию, Румынию — так называемым Трансбалканским коридором впервые.

"Объемы пока невелики. Но сам факт поставки газа с Кавказа через Балканы – это не просто новая логистика, а стратегическая история, открывающая потенциал для более масштабных поставок в будущем", — подчеркнул Гончаренко.