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Нардепам не нравятся решения Кличко: ситуация хуже, чем в других регионах

В Раде раскритиковали ситуацию в Киеве: какие проблемы назрели в столице

29 июля 2025, 16:53
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Кречмаровская Наталия

Во время подготовки к отопительному сезону вопрос задолженности за газ чрезвычайно важен. Ведь от урегулирования долгов зависит, будет ли голубое топливо во время прохождения отопительного сезона.

Нардепам не нравятся решения Кличко: ситуация хуже, чем в других регионах

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что Киев последние 11 лет (еще со времен Черновецкого, а затем Кличко) выбирал тактику накопления долгов.

"И когда я прочитал, что Киев имеет 19,7 млрд долгов за газ — это больше половины всех областей! Остальные области, кроме Харьковщины, Киева и Днепропетровщины, имеют 35 млрд. Киев имеет более половины — 19,7, а Днепр — 19,1. Это маразм, издевательство", — прокомментировал ситуацию политик.

По его словам, здесь необходима и политическая оценка и чтобы правоохранительные органы искали, в том числе возможные сговоры и договоренности между КГГА и бывшим руководством "Нафтогаза" относительно реструктуризации этих долгов.

"Но, как бы то ни было, за эти долги платит вся Украина и все украинцы. И обоснования или защиты никакого для КГГА нет. Мне крайне не нравится все, что делает КГГА в жилищно-коммунальном секторе. В первую очередь, теплоснабжение, водоснабжение и жилищная политика", — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украина начала транспортировать газ из Азербайджана по трансбалканскому маршруту. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, газ будут транспортироваться к нам через Болгарию, Румынию — так называемым Трансбалканским коридором впервые.

"Объемы пока невелики. Но сам факт поставки газа с Кавказа через Балканы – это не просто новая логистика, а стратегическая история, открывающая потенциал для более масштабных поставок в будущем", — подчеркнул Гончаренко.



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Источник: https://www.facebook.com/kucherenko2021/posts/pfbid0giQhVGQuSh55BqUkZq9BnW8egemtzEYndEZVnK2z5pGLE14xRPK9KVZktWwB3mctl
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