Наличные в долларах и евро нашли еще в одного главы МСЭК (ФОТО)

В Киевской области будут судить главу межрайонной МСЭК – он помогал военнообязанным получать группы инвалидности для отсрочки призыва в ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции.



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Чиновника медицинской комиссии подозревают в служебном подлоге и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. В полиции отметили, что медицинские заключения с фиктивными диагнозами предоставляли мужчинам мобилизационного возраста законные основания для выезда за границу.

"Достоверно зная об отсутствии объективных оснований для получения мужчинами призывного возраста группы инвалидности, должностное лицо вносило в официальные документы фиктивные данные по заболеваниям. На их основании комиссия принимала решение о предоставлении лицам группы инвалидности. Это послужило основанием для отсрочки от мобилизации и последующего выезда за границу”, — сообщили в полиции.

У главы МСЭК провели обыски и изъяли более 25 000 долларов, 1600 евро, копии медицинских документов и т.п.

В сентябре этому чиновнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) и ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт в отношении председателя межрайонной МСЭК направлен в суд.

Максимальное наказание, которое может угрожать обвиняемому, до семи лет лишения свободы занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о разоблачении главы МСЭК в Хмельницкой области.



