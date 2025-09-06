НАБУ и САП наконец-то стоит обратить внимание: активист рассказал о захвате земли в Киеве

Рубрики
Владелец фракции "Батькивщина" в Киевсовете и по совместительству застройка Влада Молчанова вместе с регионалом Юрием Иванющенко – он же "Юра Енакиевский" получили подозрения от НАБУ из-за захвата 18 га земли под рынок "Столичный" на Окружной дороге столицы, рыночной стоимостью более 16 Об этом у себя в Facebook рассказывает активист и правозащитник Олег Симороз.
Рынок "Столичный". Фото: из открытых источников
Активист рассказывает, что в 2021 году у Влады Молчановой и Юры Енакиевского якобы возник конфликт за контроль на рынке "Столичный". В процессе урегулирования конфликта Молчанова и Иванющенко подписали понятийку, согласно которой Молчанова отрезала от рынка 18 га для дальнейшего перераспределения долей в рынке. Все происходило с грубым нарушением земельного законодательства, в деле также фигурируют работники Госгеокадастра, неправомерно совершившие регистрационные действия. Всем причастным доложено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Не земельные участки наложен арест.
Активист говорит, что он рекомендовал бы НАБУ и САП наконец-то обратить внимание на еще одно незаконное строительство Stolica group Власти Молчановой на территории Экопарка Осокорки — Ecopark Osokorky, так называемый ЖК H2O.
Он выразил мнение, что за такое отношение к общине и земле весь бизнес Молчановой (Stolica group, рынок Столичный, Новус и др.) давно национализировать.