НАБУ и САП наконец-то стоит обратить внимание: активист рассказал о захвате земли в Киеве

Владелец фракции "Батькивщина" в Киевсовете и по совместительству застройка Влада Молчанова вместе с регионалом Юрием Иванющенко – он же "Юра Енакиевский" получили подозрения от НАБУ из-за захвата 18 га земли под рынок "Столичный" на Окружной дороге столицы, рыночной стоимостью более 16 Об этом у себя в Facebook рассказывает активист и правозащитник Олег Симороз.

Рынок "Столичный". Фото: из открытых источников

Активист рассказывает, что в 2021 году у Влады Молчановой и Юры Енакиевского якобы возник конфликт за контроль на рынке "Столичный". В процессе урегулирования конфликта Молчанова и Иванющенко подписали понятийку, согласно которой Молчанова отрезала от рынка 18 га для дальнейшего перераспределения долей в рынке. Все происходило с грубым нарушением земельного законодательства, в деле также фигурируют работники Госгеокадастра, неправомерно совершившие регистрационные действия. Всем причастным доложено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Не земельные участки наложен арест.

"У самой Молчанова интерес там уже не столько к рынку "Столичный", сколько к окружающей земле ~100 га, все что вокруг рынка она давно мечтает застроить. Упомянутое понятийное соглашение также решало вопрос застройки этих земель. И, если Юра Енакиевский не очень интересен, потому что давно убежал в Монако и это его далеко не первое подозрение, а вот Молчанова активно продвигает свои строительные схемы в Киеве и это дело далеко не верхушка ее преступных схем, здесь есть еще над чем работать", – отметил Симороз.

Активист говорит, что он рекомендовал бы НАБУ и САП наконец-то обратить внимание на еще одно незаконное строительство Stolica group Власти Молчановой на территории Экопарка Осокорки — Ecopark Osokorky, так называемый ЖК H2O.

Там полный букет. Захват земли, часть землеотвода с лоббированием депутатами Киевсовета с которыми у нее родственные связи, строительство с нарушением градостроительного и земельного законодательства, через Департамент земельных ресурсов и Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выйдете на ее главного делителя по этой застройке – Виталия Кличко, который и помогал Мол. Вообще жесть, там уникальная дикая природа, схема строительства максимально бандитская, еще и дорогу за средства киевлян хотят строить, мало того, что землю украли, а правоохранительные органы при этом всему смотрят, как посреди парка возводят бетонные коробки", – отметил Олег Симороз.

Он выразил мнение, что за такое отношение к общине и земле весь бизнес Молчановой (Stolica group, рынок Столичный, Новус и др.) давно национализировать.



