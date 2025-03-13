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НАБУ готовится объявить в международный розыск бывшего депутата Киевского горсовета Комарницкого

10 февраля НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, подозреваемого в руководстве преступной организацией.

13 марта 2025, 11:10
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Клименко Елена

Национальное антикоррупционное бюро объявит бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, фигуранта дела "Чистый город" в международный розыск. Об этом в комментарии Укринформу сообщил директор НАБУ Семен Кривонос.

НАБУ готовится объявить в международный розыск бывшего депутата Киевского горсовета Комарницкого

Денис Комарницкий. Фото: 24 Канал

"НАБУ будет принимать меры по объявлению его в международный розыск", — отметил он, комментируя информацию о том, что Комарницкий смог уехать за границу.

По информации правоохранителей, Денис Комарницкий находится в Австрии.

Журналист Михаил Ткач сообщил накануне, что Комарницкий, один из фигурантов дела НАБУ, покинул Украину.

Напомним, 10 февраля НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, подозреваемого в руководстве преступной организацией, занимавшейся незаконными земельными операциями в столице.

Ранее Кривонос сообщал, что Комарницкий скрывается от следствия в Украине. Кроме НАБУ к его розыску привлечены работники СБУ, Национальной полиции, а также пограничники.

6 февраля в рамках операции "Чистый город" НАБУ сообщило о подозрении нескольким столичным чиновникам, среди которых заместитель председателя КГГА Петр Оленич, депутаты Киевского горсовета Михаил Терентьев и Елена Марченко, а также эксдепутат Киевсовета Денис Комарницкий, которого считают организатором. Всего было задержано семь человек. Правоохранители утверждают, что в результате действий преступной группы в течение 2023-2024 годов были незаконно выведены земельные участки в центре Киева на сумму 11,6 миллиона гривен. Также удалось предотвратить незаконное завладение еще шестью участками общей стоимостью 83,7 млн грн.

"Комментарии" уже писали, что, как сообщает издание "Українські новини", недавно правоохранители задержали представителя НАБУ на изготовлении и сбыте наркотиков. Как говорится в материале, это может свидетельствовать о том, что Бюро компрометирует борьбу с коррупцией как таковую и нужно его перезагружать.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3970072-nabu-ogolosit-eksdeputata-kiivskoi-miskradi-komarnickogo-u-miznarodnij-rozsuk.html
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