На улице в Киеве днем застрелили мужчину: что известно (ФОТО)

На одной из улиц Киева жители услышали выстрелы. В полиции г. Киева рассказали подробности трагедии, произошедшей днем в Дарницком районе столицы.

Фото Нацполиции

По предварительным данным, обнародованным в полиции, сегодня между двумя мужчинами на улице Бориспольской возник конфликт, во время которого один из них выстрелил другому в голову. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

“По описанию, предоставленному свидетелями, злоумышленник разыскал и задержал наряд патрульной полиции недалеко от места совершения преступления. Им оказался 61-летний местный житель", – сообщили в полиции.

Отмечается, что следователи изъяли у задержанного возможное орудие преступления. В настоящее время с ним продолжаются следственные действия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.









Напомним, что в понедельник в Одессе возле рынка "Привоз" произошла драка с участием полицейских — соответствующее видео распространялось по сети интернет. Портал "Комментарии" рассказал, как в патрульной полиции Одесской области объяснили действия правоохранителей.

В полиции объяснили, что патрульные остановили автомобиль и во время проверки документов установили, что водитель находится в розыске по ст. 408 (Дезертирство) УКУ.

В полиции прокомментировали ситуацию, которая сложилась на месте: "Муж вел себя агрессивно: кричал, сопротивлялся патрульным и пытался скрыться. Инспекторы, согласно законодательству, сообщили водителю о задержании и применили к нему наручники и физическую силу для обеспечения безопасности. При задержании несколько женщин препятствовали работе полицейских. Инспекторы пытались объяснить им законность своих действий и предупредить о последствиях препятствования, однако их призывы не дали результата”.