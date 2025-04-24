logo

BTC/USD

92517.30

ETH/USD

1752.32

LTC/USD

81.57

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев На территории ЖК в Киеве произошла стрельба: что известно (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

На территории ЖК в Киеве произошла стрельба: что известно (ФОТО)

Стрельба произошла в Подольском районе Киева

сегодня, 13:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На парковке одного из столичных жилых комплексов произошла стрельба. Видео инцидента распространялось в сети Интернет. В полиции Киева прокомментировали ситуацию.

На территории ЖК в Киеве произошла стрельба: что известно (ФОТО)

Стрельба в Киеве. Фото Нацполиции

Информация о стрельбе поступила сегодня около 10 часов. В полиции предварительно установили, что на парковке возник конфликт между двумя мужчинами, в ходе чего один из них произвел выстрел. Инцидент произошел в Подольском районе.

"На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения, руководство территориального подразделения и главного управления полиции", — сообщили в полиции.

Отмечается, что правоохранители установили всех участников происшествия, на месте работают правоохранители, все обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос правовой квалификации. В полиции отметили, что детали инцидента будут сообщены впоследствии.

На территории ЖК в Киеве произошла стрельба: что известно (ФОТО) - фото 2
На территории ЖК в Киеве произошла стрельба: что известно (ФОТО) - фото 3
На территории ЖК в Киеве произошла стрельба: что известно (ФОТО) - фото 4


Напомним, что в марте 2025 года в Подольском районе, как писал портал "Комментарии", произошла стрельба в здании офиса. В полиции Киева рассказали, что сообщение о стрельбе поступило правоохранителям около 13:00. На место инцидента немедленно отправились следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции.

"Предварительно установлено, что в помещение зашел 39-летний местный житель, который несколько раз выстрелил из оружия в работницу компании, после чего с места совершения преступления скрылся. В результате происшествия 53-летняя потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение с ранениями лица и тела", — говорится в сообщении полиции.

С места происшествия следователи изъяли возможное орудие совершения преступления: устройство для отстрела резиновых шаров, которое бегущий злоумышленник покинул.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/politseiski-vstanovliuiut-obstavyny-strilianyny-v-podilskomu-raioni-stolytsi?fbclid=IwY2xjawJ26tBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFzblpSZ0FyaHhUcGFpd1dGAR7cIPNGe0bM801sqmhdclJ0UyiaKhSUOYF8PlboAvhNi4lzw9l204VkD9ayqA_aem_DPZ0aiLD2S1yPNUUz
Теги:

Новости

Все новости