На территории ЖК в Киеве произошла стрельба: что известно (ФОТО)

На парковке одного из столичных жилых комплексов произошла стрельба. Видео инцидента распространялось в сети Интернет. В полиции Киева прокомментировали ситуацию.

Стрельба в Киеве. Фото Нацполиции

Информация о стрельбе поступила сегодня около 10 часов. В полиции предварительно установили, что на парковке возник конфликт между двумя мужчинами, в ходе чего один из них произвел выстрел. Инцидент произошел в Подольском районе.

"На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения, руководство территориального подразделения и главного управления полиции", — сообщили в полиции.

Отмечается, что правоохранители установили всех участников происшествия, на месте работают правоохранители, все обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос правовой квалификации. В полиции отметили, что детали инцидента будут сообщены впоследствии.









Напомним, что в марте 2025 года в Подольском районе, как писал портал "Комментарии", произошла стрельба в здании офиса. В полиции Киева рассказали, что сообщение о стрельбе поступило правоохранителям около 13:00. На место инцидента немедленно отправились следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции.

"Предварительно установлено, что в помещение зашел 39-летний местный житель, который несколько раз выстрелил из оружия в работницу компании, после чего с места совершения преступления скрылся. В результате происшествия 53-летняя потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение с ранениями лица и тела", — говорится в сообщении полиции.

С места происшествия следователи изъяли возможное орудие совершения преступления: устройство для отстрела резиновых шаров, которое бегущий злоумышленник покинул.



