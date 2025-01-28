На Киевщине сгорел эксклюзивный музей из-за удара россиян

В результате вражеской атаки БпЛА в Киевской области обломками сбитой цели повреждено помещение, в котором находился музей ретро-автомобилей. Об этом сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник.

Сгоревший музей на Киевщине. Фото: ОВА

Сотрудники ГСЧС потушили пожар на площади 600 м2. Предварительно, в ангаре уничтожены 9 транспортных средств и 27 повреждены.

Последствия атаки фиксируются еще в трех районах области. В них повреждены 2 частных дома, 3 нежилых помещения, 3 автомобиля.

Пострадавших среди населения нет.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Оперативные группы продолжают работу по ликвидации последствий ночной атаки противника.

По данным ГСЧС, ночью и утром спасатели области работали на ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА в четырех районах области.

В общей сложности на ликвидации были задействованы 66 спасателей и 14 единиц техники.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские пропагандисты снова пишут, что обстрелы ведутся только по "военным целям". Пропагандисты пишут, что удар нанесен по аэродрому в Одессе, где находятся склады и производится сборка беспилотников, сообщили о кремлевском издании РИА Новости в пророссийском сопротивлении.

По предварительной информации городского головы Одессы Геннадия Труханова, ночью Одесса была атакована вражескими БпЛА. Пока известно о трех пострадавших в Одессе, еще один человек спасен из заблокированной квартиры. Взрывной волной выбиты окна. На месте работают городские службы, убирают последствия атаки. Разворачиваем оперативный штаб, где можно подать заявления на материальную помощь и получить материалы для временного закрытия отверстий.