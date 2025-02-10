На Киевщине мог сбежать серийный убийца из психбольницы

В Фастовском районе Киевской области местные жители паникуют из-за распространенного в соцсетях сообщения "о маньяке". И хотя официальные объявления о розыске от стражей порядка отсутствуют, распространяется информация, что после попыток побега и нападений на сотрудников СИЗО убийцу перевели в психбольницу в Глевахе. Но и оттуда он сбежал, поэтому местные жители оказались в опасности. Об этом пишет Информатор.

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Сообщения с фотографией молодого человека 1995 года рождения, которого зовут Захар Александрович Новак, появилось в городских Telegram-каналах. Речь идет, что он "убийца и душегуб", крайне опасный и безжалостный.

“Совершенно владеет рукопашным боем, ножевым боем и оружием, может в качестве оружия использовать различные предметы, физически закаленный, жалости нет. Убивает ни за что, причины не нужны, цель – просто убийство”, — сообщается в объявлении.

Что касается его истории, якобы в больницу в Глевахе Новака перевели из киевского СИЗО, где он неоднократно совершал нападения на сотрудников и откуда пытался бежать. В реестре судебных решений по лицу с таким именем существует целый ряд административных и уголовных производств. Последнее постановление датируется 2 февраля 2025 года, в нем отмечается, что в режиме видеоконференции Шевченковский суд Киева продлил действие меры пресечения в виде помещения в психиатрическую больницу в Глевахе сроком на 60 суток, то есть до 3 апреля 2025 года.

Согласно информации в определении суда, Захар Новак является уроженцем Борисполя Киевской области, имеет высшее образование, не женат. Кроме этого, отмечается, что он является, точнее, был курсантом учебного взвода учебной батареи учебного дивизиона артиллерийской разведки одной из воинских частей Министерства обороны.

Судебные заседания по его делу продолжаются по двум уголовным производствам, открытым в 2023 и 2024 годах. Подозревается Новак в "совершении общественно опасных действий", которые имеют признаки преступлений, предусмотренных в ряде статей Уголовного кодекса. Начиная от умышленного убийства и бегства с мест лишения свободы до сопротивления работникам правоохранительных органов и умышленного уничтожения имущества. Поэтому с информацией, распространяемой городскими пабликами, есть явные совпадения. Кстати, они предупреждают, что Новак может ехать в сторону фронта и оккупированных территорий и изменять внешний вид.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как в Тернопольской области полицейские задержали 20-летнего парня по подозрению в нанесении телесных повреждений трем знакомым. Во время ссоры фигурант схватил нож и топор и стал наносить повреждения знакомым.