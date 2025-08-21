На Киев надвигается катастрофа: к чему готовиться киевлянам

Киевляне рискуют уже в следующую зиму вообще остаться без отопления. Речь идет об около 180 тысячах горожан.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, что нужно делать уже сейчас. По его словам, нужно уже сейчас готовить механизмы компенсации стоимости электроэнергии, которую они будут использовать для отопления.

"180 000 киевлян проживающих в поврежденных от обстрелов многоквартирных домах останутся без тепла этой зимой, потому что власти Киева до сих пор не оформили и не провели процедуру технического осмотра многоквартирных домов, газовики не предоставили соответствующий акт, и уж точно они не успеют это сделать до конца этого года", — пояснил он.

По словам Попенко, в Киеве более тысячи поврежденных домов и среди этих домов большинство не будет подключено к отоплению. Эксперт объяснил, что не будет физической возможности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве разгорается скандал с масштабными растратами бюджетных средств — разоблачили чиновников Киевской городской государственной администрации.

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко сообщил, что руководителю аппарата главы КГГА Дмитрию Загуменному и бывшему директору КП "АТП КГГА" Виктору Власову объявили подозрения. По словам столичного депутата, их обвиняют в растрате почти 1,3 млн грн из бюджета Киева на капремонт частного здания, уже давно не принадлежавшего общине. Витренко объяснил, что ремонт фасада, другие работы – все за деньги киевлян и для чужой собственности. По его словам, самое интересное, что это не единичный случай.



