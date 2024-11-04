На фабрике в Киеве производили фальсификат: подробности (ФОТО)

На столичной сигаретной фабрике детективы БЭБ обнаружили правонарушения и изъяли линию по производству сигарет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности.

Фото БЭБ

В ходе досудебного расследования в отношении некоторых предприятий табачной отрасли, наладивших производство неучтенной продукции, детективы изъяли сигаретную линию на одной из известных табачных фабрик в Киеве.

Следствием установлено, что предприятие, имея лицензию на официальное производство табачных изделий, совместно с подконтрольными компаниями наладило производство фальсифицированных подакцизных товаров, — пояснили в БЭБ.

По данным бюро, должностные лица общества, в течение длительного времени, незаконно производили сигареты как собственных марок, так и известных мировых брендов. Выводы экспертов подтвердили, что поддельные сигареты были изготовлены на тех же линиях, на которых производилась и официальная продукция.

В БЭБ отметили, что в дальнейшем сигареты продавали на территории Украины и поставляли контрабандным путем в страны ЕС, где реализовали за наличные деньги.

Детективы БЭБ провели ряд обысков складских, производственных помещений, мест реализации и хранения табачных изделий. В результате изъяли промышленное оборудование для производства, сортировки и упаковки сигарет. Его ориентировочная стоимость составляет 45 млн. грн.”, — говорится в сообщении.

Детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование по ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.









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