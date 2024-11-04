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На фабрике в Киеве производили фальсификат: подробности (ФОТО)

В Киеве на сигаретной фабрике производили поддельные подакцизные товары

сегодня, 13:23
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Кречмаровская Наталия

На столичной сигаретной фабрике детективы БЭБ обнаружили правонарушения и изъяли линию по производству сигарет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности.

На фабрике в Киеве производили фальсификат: подробности (ФОТО)

Фото БЭБ

В ходе досудебного расследования в отношении некоторых предприятий табачной отрасли, наладивших производство неучтенной продукции, детективы изъяли сигаретную линию на одной из известных табачных фабрик в Киеве.

Следствием установлено, что предприятие, имея лицензию на официальное производство табачных изделий, совместно с подконтрольными компаниями наладило производство фальсифицированных подакцизных товаров, — пояснили в БЭБ.

По данным бюро, должностные лица общества, в течение длительного времени, незаконно производили сигареты как собственных марок, так и известных мировых брендов. Выводы экспертов подтвердили, что поддельные сигареты были изготовлены на тех же линиях, на которых производилась и официальная продукция.

В БЭБ отметили, что в дальнейшем сигареты продавали на территории Украины и поставляли контрабандным путем в страны ЕС, где реализовали за наличные деньги.

Детективы БЭБ провели ряд обысков складских, производственных помещений, мест реализации и хранения табачных изделий. В результате изъяли промышленное оборудование для производства, сортировки и упаковки сигарет. Его ориентировочная стоимость составляет 45 млн. грн.”, — говорится в сообщении.

Детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование по ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

На фабрике в Киеве производили фальсификат: подробности (ФОТО) - фото 2
На фабрике в Киеве производили фальсификат: подробности (ФОТО) - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Черновицкой области обнаружили 8 тонн фальсифицированной продукции.




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Источник: https://esbu.gov.ua/news/biuro-ekonomichnoi-bezpeky-vyluchylo-liniiu-z-vyhotovlennia-syharet-stolychnoi-syharetnoi-fabryky
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