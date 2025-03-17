Мужчина на Range Rover проехал по тротуару на Крещатике (ВИДЕО)

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Недилько Ксения
Сегодня в сети Интернет распространялось видео, на котором водитель автомобиля Range Rover двигался по тротуару в центральной части города.
Скриншот из видео
Патрульная полиция Киева оперативно разыскала нарушителя в Подольском районе. За рулем находился 24-летний водитель, который объяснил, что проехался по тротуару, потому что не местный.
Инспекторы провели с нарушителем профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 1 ст. 122 (Движение по тротуару) КУоАП.
"Напоминаем, что согласно п.п. 11.13 ПДД Украины, запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ".
Напоминаем, что ПДД распространяются на всю страну и не позволяют двигаться по тротуару", — заявили в патрульной полиции.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре на Центральном мосту мужчина остановился посреди проезжей части, чтобы сделать селфи на фоне заката. Для фото мужчина залез на крышу своего автомобиля. Видео было распространено в местных каналах.
На следующий же день в патрульной полиции Днепропетровской области сообщили, что по факту нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля Volkswagen патрульные оперативно отреагировали и обнаружили нарушителя.
На него составили постановление по ч. 1 ст.122 КУоАП, а именно за нарушение правил остановки. В полиции напоминают, что остановка запрещается:
- на железнодорожных переездах;
- на трамвайных путях;
- на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях;
- на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении;
- на перекрестках и ближе 10 м от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода;
- ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
- ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;
- ближе 10 м от выездов с близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда.
- в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства.
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