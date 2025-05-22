Мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь знакомого

В мае 2025 года 27-летний мужчина распивал спиртные напитки, находясь в гостях у своего знакомого, в поселке Бородянка Бучанского района. После чего, оставшись на ночлег, мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил сексуальное насилие в отношении 6-летней дочери владельца квартиры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской областной прокуратуры.

В Бородянке мужчина изнасиловал дочь своего друга

О противоправных действиях подозреваемого в полицию сообщил отец девочки.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Бучанской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении 27-летнему мужчине в сексуальном насилии в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 153 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Днепропетровщине к 15 годам лишения свободы приговорена женщина, которая совершила сексуальное насилие при участии 8-летнего сына. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровской областной прокуратуры.

Прокуроры в суде доказали, что осужденная дома неоднократно совершала насильственные действия сексуального характера в отношении собственного 8-летнего сына. Свои неправомерные действия она фиксировала на мобильном телефоне. В дальнейшем фото и видео сбывала через мессенджеры. Кроме того, женщина загружала с Интернет-ресурсов файлы с информацией, относящейся к детской порнографии, которые хранила и продавала.